Langenhagen

In Corona-Zeiten fallen viele Treffen und Veranstaltungen in den Kirchen aus – vor allem für Kinder und Senioren. Die Kirchengemeinde St. Paulus hat daher die Idee von Kinder- und Seniorenpost entwickelt. Schon im April hingen die Briefe für Junge und Ältere an einer Leine vor der Kirche. Nun hat die Gemeinde dafür zwei Zaunelemente an der Hindenburgstraße genutzt.

Das Gartenteam um Hans-Jürgen Ratsch unterstützte die Engagierten bei der Gestaltung. Nun gibt es kleine Plastikhüllen mit Nachrichten. Auf der linken Seite wird die Post von der Kinderkirche mit Geschichten und Bastelzubehör gefüllt. Auf der rechten Seite ist der Platz für die Seniorenpost.

Anzeige

Jeder kann etwas anhängen und mitnehmen

Jeder, der vorbeikommt, kann etwas anhängen oder mitnehmen wie etwa ein Rezept, eine Bastelanleitung oder einen Gruß für jemanden, dem er eine Freude machen möchte. An jedem Adventssonntag und zu Weihnachten legt Pastor Frank Foerster einen „Gruß zum Mitnehmen“ dazu. Diesen kann man auch auf der Homepage der Gemeinde www.st-pauluskirche.de anschauen.

Lesen Sie auch

Von Stephan Hartung