Die Kunstaktion zum 150. Geburtstag der Elisabethkirche Langenhagen endet am Sonnabend mit einer großen Mitmachaktion: Bei der langen Kirchen-Nacht können Besucher gemeinsam Singen, essen, eine Taizé-Andacht erleben – und im Gotteshaus übernachten. Die Kirchenbänke werden dabei durch Luftmatratzen und Sitzsäcke ersetzt.

Lange Nacht in der Elisabethkirche mit Musik, Essen, Andacht und spektakulärer Kunst

