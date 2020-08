Langenhagen/Burgwedel/Isernhagen/Wedemark

Der Termin für die Jugendleiterausbildung (Juleica) ist im Kalender des Kirchenkreises Burgwedel-Langenhagen fest eingeplant. Die Corona-Pandemie hat zwar fast alles durcheinandergebracht, doch die Organisatoren hatten eine Lösung: Die Ausbildung wurde online durchgeführt, dazu gab es einige Präsenzphasen.

Nun ist die Ausbildung der 15 Ehrenamtlichen vorbei, Diakonin Anna Thumser und Kirchenkreisjugendwartin Dagmar Stoeber sind geschafft, aber glücklich. „Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so gut werden würde“, sagte Thumser. Unterstützung erhielten sie von Nele Kießling. In einem Webinar gab die Schauspielerin, Moderatorin und Trainerin Tipps für die Gestaltung von Videokonferenzen.

Anzeige

Juleica-Ausbildung wurde neu konzipiert

Thumser ist begeistert von ihrem ehrenamtlichen Team, das trotz Studium oder Beruf alles daran setzte, die neu konzipierte Ausbildung zu begleiten. Die Diakonin ist auch froh darüber, dass die Arbeit in Form von Videokonferenzen so gut funktioniert hat. „Auch damit sind Gemeinschaftsgefühl und Schwingungen möglich“, hat sie festgestellt – eine Erkenntnis, die vor Beginn des Experiments so gar nicht selbstverständlich erschien.

Weitere HAZ+ Artikel

Diese Tipps führten offensichtlich zu einem Erfolg. Die Jugendlichen, die alle zwischen 15 und 16 Jahren alt sind, saßen zweimal pro Tag jeweils in dreistündigen Blöcken in Videoschalten zusammen. „Ich habe manchmal nicht gemerkt, dass es online war, und ich hatte oft das Gefühl, dass wir alle in einem Raum sind“ sowie „Obwohl wir einen großen Teil der Ausbildung online gemacht haben, haben wir uns trotzdem gut kennengelernt“ waren nur zwei Meinungen von Jugendlichen nach der Ausbildung. Die Präsenzphasen hätten die Gruppe zusätzlich gefestigt, sagten die Organisatorinnen.

Gute Erfahrungen mit der Onlineausbildung

Der 16-jährige Jonas berichtete, dass er es als sehr persönlich empfunden habe, dass man sich über die Webcam in den Zimmern der anderen umschauen konnte. Das führte dazu, dass die Gruppe schnell zusammengewachsen sei. „Ich finde es toll, dass man hier so viele Sachen lernt, ohne dass man überhaupt merkt, dass man lernt“, ergänzte die 15-jährige Leni.

Lesen Sie auch:Corona-Krise: Jugend im Kirchenkreis Burgwedel Langenhagen muss Alternativen finden

In der Schulung haben die Jugendlichen viel lernen können – sowohl für sich persönlich als auch für die Jugendarbeit im Kirchenkreisjugenddienst. Als ausgebildete Teamer mit der Juleica-Ausbildung in der Tasche haben einige nun ambitionierte Ziele. Jonas sagt, dass er sich für mehr Toleranz in der Kirche einsetzen und gern beim Aufbau einer queeren Jugendarbeit engagieren wolle.

Die Videokonferenzen kamen so gut an, dass einige aus der Gruppe sie sogar unabhängig von der Pandemie als sinnvoll erachten. Die 15-jährige Johanna glaubt, dass die virtuelle Kommunikation für den Austausch über Gemeindegrenzen hinweg eine gute Lösung sei – vor allem perspektivisch. „Gerade für Jugendliche, die noch nicht so mobil sind.“ Für Thumser und Stoeber steht nach Ende der Ausbildung fest, dass ein Gemeinschaftsgefühl wider Erwarten auch online entstehen könne.

Von Katja Spigiel