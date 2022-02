Langenhagen

Der Geiger Lukas Heidgen tritt im Rahmen der Kirchenmusikreihe der Elisabethkirche am Sonntag, 6. Februar, um 10 Uhr im Gottesdienst auf. An der Orgel wird Kantor Arne Hallmann mit Werken von Johann Sebastian Bach und Dietrich Buxtehude zu hören sein.

Heidgen ist 2003 in Gehrden geboren und war schon früh an der Musik interessiert. Bereits 2007 begann er seine musikalische Ausbildung und entdeckte seine Begeisterung für die Geige. Den ersten Unterricht nahm er in der Calenberger Musikschule.

Klavierunterricht und Schlagzeuger

Der junge Mann ist Mitglied in den Streichorchestern Calenberger Landstreicher und Alla Corda sowie im Streicherensemble Stringendo, in dem er den Stimmführer der 1. Geigen einnimmt. Zudem nimmt Heidgen seit Mitte 2021 Klavierunterricht und ist Schlagzeuger sowie Perkussionist der Band No Limit.

Eine Anmeldung für den Gottesdienst ist nicht erforderlich. Allerdings ist die Anzahl der Besucherinnen und Besucher auf 50 begrenzt.

Von Cecelia Spohn