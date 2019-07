Krähenwinkel

„Seid Ihr sicher?“ Sechs Augenpaare sind auf Maud Lehmann-Musfeldt gerichtet. Die Leiterin der Kita Krähenwinkel steht im Gruppenraum der Querkse, vor ihr ein Gewusel aus Kindern, Büchern und Kartons. „Braucht Ihr das Puppengeschirr wirklich nicht mehr bis nächste Woche?“ Es dauert ein, zwei Momente, dann folgt ein vehementes Kopfschütteln – und anstelle des Puppengeschirrs landen lieber zwei, drei Arme weiterer Kinderbücher in dem Umzugskarton. Keine Frage, nach Monaten der Planungen und Baustellenbesuche wird es ernst. Die Möbelpacker sind bestellt. Ab dem 6. August ist der Neubau am Ernst-Hugo-Weg das neue Zuhause der Kindertagesstätte.

Bis dahin sieht es im Altbau nur wenige Gehminuten entlang an der Wiesenstraße aus wie in jedem Haushalt, dessen Umzug kurz bevor steht. Kurz: eher ungemütlich. Jede Ecke, die sich irgendwie abtrennen lässt, beherbergt bereits gepackte Kartons und jene Möbel, die mit umziehen werden. Die Spielzeugregale in den Gruppenräumen sind nur noch karg besetzt. Rund um spärliche Bauklotzkästen und Legosammlungen herrscht viel Leere. Und wie immer ist in den Kartons tief begraben, was monatelang nie genutzt wurde, aber genau jetzt fehlt. Lehmann-Musfeldt lacht. „Aber zwischendurch war mir durchaus anders zumute.“

„Zwischendurch“ – dieses Wort fasst einen Bauverzug von letztlich einem Jahr zusammen. Mehr noch aber zerrten die Jahre der Planungen und Verzögerungen an den Nerven. Zu sehen ist das mittelbar auch an den kleine neon-farbenen Klebezetteln: Sie zeigen, an welche Kitas oder Grundschulen das eine oder andere Möbelstück nun als dortige Ergänzung wandern wird. „Wir haben seit der ersten Idee eines Neubaus abgesehen von direktem Ersatz nichts mehr grundlegend Neues bestellt“, sagt Lehmann-Musfeldt. Acht Jahre sei dies nun her.

Gemeinsames Frühstücken mit den Bauarbeitern

Auch die Bauzeit selbst lief nicht nur glatt. Doch Betreuende und Kinder wussten sie letztlich fantasievoll zu füllen. Baustellenbesuche und gemeinsame Frühstücksrunden mit den Bauarbeitern gehörten in den Monaten bald zur lieb gewonnenen Routine. Und auch der kleine Ausflug, auf den Lehmann-Musfeldt, ihre Kollegin Melissa Broska und ein knappes Dutzend Kinder auch diese Zeitung mitnehmen, enthält gleich eine ganze Menge Bildungsauftrag: Was braucht wer wann? Wie muss was verpackt werden? Was können selbst die Kleinsten schon leisten? Und wie kommt man sicheren Fußes mit einem Bollerwagen voller heiß geliebter Stofftiere die Wiesenstraße hinaus bis zum Neubau am Übergang zum Ernst-Hugo-Weg, ohne dass einem Auto- oder Fahrradfahrer über die Füße fahren?

„Jede Gruppe ist seit der Fertigstellung des Neubaus mindestens einmal mit dem Bollerwagen dort gewesen“, erzählt Lehmann-Musfeldt während des kurzen Fußmarschs Richtung Norden. Dort, am Ende der Wiesenstraße, liegt der schmucke neue Neubau mit seiner bunt akzentuierten Holzfassade. Große Holzpferde warten auf dem Außengelände schon mit erwartungsfrohem Gesichtsausdruck, die Spieltürme stehen, Rasen und Sträucher sind gepflanzt. Nur hier und da fehlen noch Kleinigkeiten. Den Kindern aber ist das egal. Ihre Vorfreude überstrahlt alles. Auch den Umzugsstress oder manches bereits weggeräumte Spielzeug. Sie dürfen bei den vielen Besuchen ihre neue Spielheimat buchstäblich begreifen, auf neuen Wegen proberennen und liebevolle Details der Planer ausprobieren wie den Geheimgang durch den Schrank, der aus jedem Gruppenraum auf den Flur führt. Traurig, räumt Lehmann-Musfeldt ein, sind allein die Schulkinder. „Sie begreifen jetzt, dass sie in den Neubau nicht mehr mit umziehen werden.“

Am 11. Juli macht der Altbau zu Die Tage sind gezählt: Ab 11. Juli gehören der Altbau der Kita Krähenwinkel und die Krippen-außenstelle in Kaltenweide den Möbelpackern. Für die Kita- , Krippen- und Hortkinder gibt es danach für eine Woche nur noch eine Bedarfsgruppe. Die Krippe zieht ins Dorfgemeinschaftshaus, die Kita- und Hortkinder teilen sich den Container auf dem Sportplatz. „Nach dieser Woche schließt sich die zweiwöchige Schließzeit des Kindergartens an“, sagt Kita-Leiterin Maud Lehmann-Mußfeldt. Die Eltern hätten sich hervorragend auf diese Umzugsphase vorbereitet. Von insgesamt 125 Kinder braucht es nur für 24 einen Platz in den Bedarfsgruppen. Erster offizieller Öffnungstag im derzeit noch Krähennest betitelten Neubau ist der 6. August. Die Einrichtung wird danach allerdings wieder schlicht unter Kita Krähenwinkel firmieren. Grund sei, so Lehmann-Mußfeldt, um nicht überall den Titel ändern zu müssen. Sie selbst wird bereits am 5. August einen ganz besonderen Ehrentag feiern: Sie hat dann 40 Jahre in der Kita Krähenwinkel verbracht.

Von Rebekka Neander