Mit einem Großaufgebot haben Feuerwehrleute in Langenhagen-Engelbostel gegen Flammen gekämpft, die ein Zweifamilienhaus am Teichweg zerstört haben. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht hinein, dichter Qualm zog am Montagabend durch den Ort. Ein Bewohner erlitt eine Rauchgasvergiftung.