Langenhagen

Die städtischen und nichtstädtischen Kindertageseinrichtungen in Langenhagen sollen ab Montag, 10. Mai, in den eingeschränkten Regelbetrieb (Kita-Szenario B) wechseln. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Damit dürfen alle Kinder, die einen Betreuungsplatz haben, wieder zurück in Krippe, Kindergarten oder Hort. Das Betreuungsangebot richtet sich jedoch nach den personellen und räumlichen Voraussetzungen in der jeweiligen Kita, das gilt auch für das Angebot an Früh- und Spätdiensten.

Dezernentin: Stück Normalität kehrt für Familien zurück

Hintergrund für Szenario B sind die Lockerungen der Corona-Bestimmungen durch die Landesregierung. Kitas und auch Schulen dürfen bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 wieder im eingeschränkten Regelbetrieb arbeiten. Maßgeblich ist der Inzidenzwert des Robert-Koch-Instituts an fünf aufeinanderfolgenden Tagen. Aktuell liegt der Wert für die Region Hannover deutlich unter dieser Marke.

Gemeinsam mit den Kita-Leitungen arbeite man bereits daran, dass der Wechsel vom derzeitigen Notbetrieb (Szenario C) zum eingeschränkten Regelbetrieb (Szenario B) gelingen werde, sagt Eva Bender, Dezernentin der Stadt Langenhagen. „Ich bin zuversichtlich, dass wir am Montag die Betreuung in den städtischen Einrichtungen starten können. Mit diesem Wechsel kehrt ein Stück Normalität in das Leben der Familien zurück. Da uns zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Teststrategie des Landes für die Kindertagesstätten vorliegt, erwarten wir die Informationen des Kultusministeriums minütlich. Immerhin muss das Land für Montag eine sofort umsetzbare Teststrategie vorlegen.“

Feste Räume, keine gruppenübergreifenden Angebote

Der eingeschränkte Regelbetrieb wird unter den bestehenden Hygienevorschriften organisiert, was das Betreuungsangebot unter Umständen einschränken kann. Es gelten feste Raumaufteilungen, gruppenübergreifende Angebote gibt es nicht. Die Eltern, deren Kinder eine städtische Einrichtung besuchen, erhalten zum Start des eingeschränkten Regelbetriebs ein Informationsschreiben. Die Stadt bittet Mütter und Väter, deren Kinder die Kita eines freien Trägers besuchen, sich direkt mit dieser Einrichtung in Verbindung zu setzen. Ab Juni sollen nun auch wieder die Regelgebühren und Essensentgelte in den Kitas erhoben werden.

Von Frank Walter