Weil sich in sechs Klassenräumen in der Adolf-Reichwein-Grundschule die Fenster nur kippen, aber nicht zur Stoßlüftung komplett öffnen lassen, stehen sie ab Montag nicht mehr für den Unterricht zur Verfügung. Deshalb können die Kinder dann bis Mitte Dezember nur noch jeden zweiten Tag zur Schule kommen – und das, obwohl die Schule dann nach Wochen des Unterrichts im Wechselmodell wegen Corona-Fällen eigentlich gerade zum normalen Unterrichtsbetrieb zurückkehrt.

Genutzt werden können jetzt nur noch sechs der zwölf Klassenräume, die sich jeweils zwei Klassen teilen. An einem Tag haben die Jahrgänge eins und drei, am nächsten die Jahrgänge zwei und vier Unterricht, während die jeweils anderen Kinder im Homeschooling sind.

Unterricht ist für alle Jahrgänge künftig von 8 bis 13 Uhr, auch Frühbetreuung ist möglich. Berufstätige Eltern können die Notbetreuung nutzen. Mittagessen, Ganztagsangebote und Spätbetreuung gibt es aber bis Mitte Dezember erst einmal nicht. Die Stadt will in den nächsten Wochen die Fenster austauschen lassen, damit dann alle Klassenräume coronakonform sind.

Eltern: Problem ist seit Mai bekannt

Elternvertreter sind empört. Dass sich die Fenster nur kippen lassen, sei der Stadt seit Langem bekannt. Passiert sei aber nichts. Seit Ende der Sommerferien war in den Räumen bei dauerhaft gekippten Fenstern und geöffneter Tür unterrichtet worden. In einer Mitteilung der Stadt vom Freitag heißt es, dass aufgrund der kälteren Witterung diese Räume aus der Sicht der Stabsstelle Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement der Landesschulbehörde nun nicht mehr zu nutzen seien. „Das Problem ist seit Mai bekannt, und die Verantwortlichkeit wird permanent hin und her geschoben“, kritisiert Alexandra Kahler, Mitglied des Schulvorstands und des Schulelternrats der Wiesenauer Grundschule. Andere Eltern beschweren sich, dass die längst überfällige Sanierung der Schule seit Monaten stocke. Im Teil-Lockdown seien die Bauarbeiten auch nicht vorangekommen, dann hätten die Schüler wochenlang bei offenen Fenstern, Türen und Baulärm lernen müssen.

Stadt: Material und Handwerker knapp

Die Stadt weist die Vorwürfe zurück: Dass nach dem Prinzip 20:5:20 – also nach 20 Minuten Unterricht fünf Minuten Pause zum Querlüften, dann wieder 20 Minuten Unterricht – gelüftet werden solle, habe Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) erst Ende September für die Schulen verfügt, sagte Rathaussprecherin Sabine Mossig. Und man sei auch schon seit dem Sommer mit dem Thema Fensterumbau beschäftigt, aber entweder sei das Material knapp oder man finde keine Handwerker.

Auch in der Stadt Hannover mussten bis vor Kurzem Eltern einer Grundschule ihre Kinder nach wenigen Stunden Unterricht wieder abholen, weil dort ebenfalls monatelang kein Tischler für den Umbau der 60 Jahre alten Fenster zur Verfügung stand.

Im Modell B nur noch alle vier Tage Präsenzunterricht

Falls sich an der Schule wieder Schüler oder Lehrkräfte mit dem Coronavirus infizierten, Quarantäne verhängt werde und die Schule ins Wechselmodell mit geteilten Klassen gehen müsste, hätten die Kinder ja nur alle vier Tage Präsenzunterricht, befürchtet Elternvertreterin Kahler. „Das wollen wir unter allen Umständen verhindern“, sagt Stadtsprecherin Mossig. Deshalb liefen zurzeit Gespräche, ob es Räume gebe, in die die Schule ausweichen könne. Das sei aber gar nicht so einfach, gesteht Mossig, denn diese müssten erreichbar sein, Toiletten haben und den Kindern auch Platz für die Pause bieten.

Und dann sei auch noch die Frage, ob der Eigentümer seine Räume der Schule überhaupt zur Verfügung stellen wolle. „Wir schauen in alle Richtungen, um schnell Alternativen für die nächsten drei Wochen zu finden“, sagt Langenhagens Schuldezernentin Eva Bender. Die Landesschulbehörde kontert: Unterricht hätten die Kinder jeden Tag, egal, ob tatsächlich in der Schule oder digital zu Hause. Nur die Form sei eben eine andere.

