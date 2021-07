Langenhagen

Das Klecks-Theater Hannover gastiert am Donnerstag und Freitag, 15. und 16. Juli, mit dem Stück „Die zweite Prinzessin“ von Gertrud Pigor im Haus der Jugend in Langenhagen. Die Veranstaltungen für Kinder ab vier Jahren und ihre Familien beginnen jeweils um 15.30 Uhr. Damit das Theater zu einem schönen Erlebnis für alle werden kann, sollte die Altersangabe auch wirklich beachtet werden.

Geschichte handelt von Nöten und einer klugen Versöhnung

Die zweite Prinzessin hat es satt, immer und ewig nur die Zweite zu sein. Ständig dreht sich alles bloß um die ältere Schwester: beim königlichen Winken, beim Empfangen von Geschenken und überhaupt – eine Riesengemeinheit! Eifersüchtig heckt sie Rachepläne aus. Die erste Prinzessin könnte doch zum Beispiel von einem bösen Wolf aufgefressen oder von einem dümmlichen Bären geheiratet werden, oder? Und dann ist da noch die Stimme aus dem Radio, die ununterbrochen vom wunderbaren Glück einer perfekten Familie berichtet. Eine kleine Geschichte über große Nöte und letztlich eine kluge Versöhnung.

Der Eintritt beträgt 5 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf ab Montag, 12. Juli, montags von 7.30 bis 18 Uhr, dienstags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr im Haus der Jugend am Langenforther Platz 1. Etwaige Restkarten gibt es an den Veranstaltungstagen ab 15 Uhr an der Tageskasse. Wegen der Hygienevorgaben sind die Sitzplätze nummeriert. Die Zuschauer müssen einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen.

Von Frank Walter