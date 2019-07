Langenhagen

Die Kleiderkammer der Johanniter in Langenhagen geht in die Sommerpause. Von Freitag, 5. Juli, bis einschließlich Montag, 29. Juli, bleibt die Nahtstelle geschlossen. „Danach sind die ehrenamtlichen Helfer wieder zu den gewohnten Zeiten in der Johanniter-Dienststelle am Pferdemarkt 84 zu erreichen“, heißt es in einer Mitteilung der Johanniter.

Kleiderkammer Nahtstelle sucht weitere Helfer

Die Öffnungszeiten sind dienstags, mittwochs und donnerstags jeweils von 10 bis 12 Uhr sowie 16:30 bis 18:30 Uhr. Zudem hat die Einrichtung an jedem ersten Sonnabend im Monat von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Die Helfer nehmen dann Spenden entgegen und geben Kleidungsstücke aus.

Und die Johanniter suchen weitere Helfer, die sich ehrenamtlich in Langenhagen engagieren wollen. Interessierte können sich unter Telefon (0511) 9723872 melden und auch in der Einrichtung vorbeikommen.

Von Julia Gödde-Polley