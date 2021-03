Langenhagen

Viele kleine Beträge machen eine ordentliche Spende möglich: Dank einer Pfandbonaktion von Rewe Jodlowiec in Langenhagen kamen 592,94 Euro für die Johanniter-Kleiderkammer Nahtstelle zusammen. Kunden der Märkte im City-Center Langenhagen (CCL) und in den Elisabeth-Arkaden konnten bei der Rückgabe ihres Leerguts den Pfandbon in den Spendenkasten einwerfen. Mit dem gesammelten Geld werden regelmäßig Vereine oder Institutionen aus der Umgebung gefördert.

„Es ist eine tolle Aktion, mit der Menschen aus Langenhagen in ihrer Stadt helfen können“, sagte Nahtstelle-Koordinatorin Jennifer Rihm bei der Scheckübergabe. „Wir freuen uns sehr über die gute Nachricht in diesen schwierigen Zeiten.“

Kleiderkammerteam hilft trotz Kontaktbeschränkungen

Rihm hat auch schon eine Idee für die Verwendung. „Wir möchten unsere Textilwerkstatt weiter ausbauen, in der wir gespendete Kleidung ändern und reparieren können.“ In der Textilwerkstatt werden sich, sobald es wieder möglich ist, ehrenamtliche Helfer und Nahtstelle-Kunden treffen können, um nähen zu lernen, Deutsch zu üben und Freundschaften zu schließen.

Trotz der Corona-Pandemie versorgt die Johanniter-Kleiderkammer, Am Pferdemarkt 84, hilfsbedürftige Menschen weiterhin mit Kleidungsstücken. Es gibt derzeit zwar keine festen Öffnungszeiten. Bedürftige oder Spender können sich jedoch bei Jennifer Rihm per E-Mail an jennifer.rihm@johanniter.de oder unter Telefon (0152) 54710952 melden und einen Termin vereinbaren. Die Kleiderkammer öffnet aktuell pro Termin nur für Menschen aus einem Hausstand. Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes wird vorausgesetzt.

Lesen Sie auch Kleiderstuben fehlt Publikum – nur individuelle Termine möglich

Was Spenden anbelangt, kann das Team der Nahtstelle aus Platzgründen zurzeit nur Sommersachen annehmen. Dringend gebraucht werden Herrenbekleidung in kleinen Größen sowie Freizeit- und Turnschuhe. Die ehrenamtlichen Helfer freuen sich außerdem über gespendete Pflegeprodukte wie Seife, Duschgel, Shampoo, Cremes, Windeln und Binden für die Krankenhaus- und Mama-Taschen für werdende Mütter und Menschen ohne Obdach, denen ein Krankenhausaufenthalt bevorsteht.

Von Frank Walter