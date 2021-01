Langenhagen

Die Pandemie, so wird immer wieder betont, trifft zumeist sozialschwache Menschen. Umso bitterer ist die aktuell fehlende Möglichkeit der Ausgabe von Kleidung und Spielsachen in Langenhagen. Denn darauf sind diese Gruppen angewiesen. Wegen der Corona-Beschränkungen sind die Kleiderkammern und Secondhandstuben indes geschlossen.

Und das ist nicht das einzige Problem. Wenn es keine Ausgabe gibt, wird das Lager auch nicht leer – jedoch gibt es weiterhin Sachspenden. „Wir platzen aus allen Nähten und haben daher erstmal einen Spendenstopp verhängt“, sagt Jennifer Rihm, Leiterin der Kleiderkammer der Johanniter in Langenhagen. Die Einrichtung Am Pferdemarkt trägt passenderweise den Namen Nahtstelle. Nun haben die Langenhagener zehn blaue Säcke vom Wasserturm bekommen. Intern tauschen die Ortsverbände durchaus ihre Waren noch aus. Allerdings berichtet Rihm: „Mein Büro ist aktuell ein Lager für Kleidung und Spielzeug.“

Passend zu ihrem Namen platzt die Nahtstelle der Johanniter derzeit aus allen Nähten. Quelle: Stephan Hartung

Interessierte können individuelle Termine vereinbaren

Im Oktober, erinnert sich Rihm, konnten die Johanniter bei einem Flohmarkt noch viele Sachen loswerden. Das ist nun nicht mehr erlaubt, das gilt auch für die regulären Öffnungen zur Ausgabe. Immerhin: Es gibt die Möglichkeit für Menschen in sozialer Not oder Flüchtlinge, Kleidung oder Spielzeug zu erhalten. „Wer Bedarf hat, kann kommen und mit uns einen Termin machen. In dieser Woche waren bereits zwei Familien hier“, sagt die Leiterin der Nahtstelle und denkt etwa auch an Menschen, die wegen Corona ihre Arbeit verloren haben oder in Kurzarbeit sind. Per E-Mail ist sie unter jennifer.rihm@johanniter.de zur Terminabstimmung erreichbar.

Die Kleiderstube des Roten Kreuzes in Engelbostel konnte nach der Weihnachtspause nicht wie geplant am 12. Januar wieder öffnen. „Wir hoffen, dass es am 15. Februar wieder losgeht“, sagt Leiterin Cornelia Mattutat auf Anfrage. Kleidungsstücke sowie Spielsachen und Lehrbücher für Kinder – auch im ehemaligen Supermarktgebäude an der Wilhelm-Hirte-Straße wird es langsam eng. Denn ein regulärer Verkauf ist wegen des Kontaktverbots nicht möglich. „Und das sind für uns wichtige Einnahmen, denn wir haben weiterhin Kosten für Miete und Strom – sind aber gemeinnützig und dürfen daher kein Geld ansammeln“, sagt Mattutat.

„Bitte nicht die Säcke einfach vor die Tür stellen“

Wie in der Nahtstelle der Johanniter gibt es auch in der Kleiderstube in Engelbostel die Möglichkeit, individuell anzufragen. „Wenn sich jemand meldet und konkret sagt, dass beispielsweise eine Herrenjacke in Größe 52 benötigt wird oder ein Babystrampler, dann bekommen wir das hin“, sagt etwa Heike Haster. Die zweite Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Engelbostel berichtet davon, dass sie vor wenigen Tagen einige Säcke mit Kleidungsstücken zum Männerwohnheim nahe des Nordhafens gebracht habe. Wer Sachspenden benötigt oder welche abgeben will, kann sich bei Cornelia Mattutat telefonisch unter (05 11) 78 27 32 melden. „Bitte anrufen und nicht einfach die Säcke vor die Tür der Kleiderkammer stellen“, betont sie.

Das Mehrgenerationenhaus (MGH) in Langenhagen, das einen durchgängigen Secondhandbasar bietet, ist ebenfalls geschlossen – prinzipiell jedoch besetzt. „Wenn einzelne Personen kommen wollen, können sie stöbern. Wir sind im Büro, man kommt sich also nicht in die Quere“, sagt MGH-Leiterin Christine Pfeuffer auf Anfrage. Doch dafür bittet sie unter Telefon (0511) 72 11 35 um Anmeldung. Eine Abgabe sei ebenfalls möglich, jedoch in begrenztem Maße, „weil unsere Räume nicht so groß sind“. Ganz allgemein rät Pfeuffer Interessierten auch, den Kleiderständer oder den Bücherschrank vor dem MGH-Eingang zu beachten. „Wir beobachten, dass davon oft Gebrauch gemacht wird.“

Von Stephan Hartung