Langenhagen

Großer Schreck für die sieben Insassen eines Kleinbusses der Bundeswehr: Bei der Fahrt über die Flughafenstraße in Langenhagen drangen am Mittwochnachmittag auf einmal Rauch und dann Flammen aus dem Motorraum des Mercedes Vito. Ein 25 Jahre alter Mann erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, er kam ins Krankenhaus. Die übrigen Insassen blieben unverletzt.

Brandursache war ein technischer Defekt

Als die um 14 Uhr alarmierte Ortsfeuerwehr Langenhagen an der Trogstrecke angekommen war, stand der am Fahrbahnrand abgestellte Wagen bereits völlig in Flammen. Zwei Feuerwehrleute unter Atemschutz löschten den Brand mit Wasser und Schaum. Sie konnten den Totalschaden aber nicht verhindern, und auch die Wand der Trogstrecke wurde beschädigt.

Die Trogstrecke war laut Auskunft von Feuerwehrsprecher Stephan Bommert für die Dauer der Lösch- und Aufräumarbeiten in Fahrtrichtung Hannover voll gesperrt. Der Kriminaldauerdienst der Polizei konnte die Brandursache schnell ermitteln: Ein technischer Defekt am Fahrzeug hatte das Feuer ausgelöst.

Von Frank Walter