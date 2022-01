Langenhagen

Die Stadtverwaltung lädt für Dienstag, 8. Februar, zu einer Auftaktveranstaltung zur Fortschreibung des Klimaschutzaktionsprogramms in Langenhagen ein. Die Onlinedebatte via Zoom ist von 18.30 bis 21 Uhr geplant.

Nach Auskunft der Klima- und Umweltschutzleitstelle im Rathaus gibt es das Klimaschutz-Aktionsprogramm seit nunmehr zwölf Jahren. Dieses soll nun in die zweite Runde gehen. Denn auch wenn aus dem ursprünglichen Konzept bereits diverse Projekte umgesetzt worden sind – etwa begrünte Dächer – gebe es noch viel zu tun. Denn mittlerweile hat sich die Ausgangslage stark verändert: Die klimatischen Herausforderungen sind immer deutlicher spürbar, der Handlungsdruck wächst und die Bundesregierung hat das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu werden, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Programm soll in Langenhagen neu gestaltet werden

Deshalb soll das Programm auch in Langenhagen neu gestaltet werden – gemeinsam mit der Klimaschutzagentur Region Hannover, den Bürgerinnen und Bürgern sowie etwa mit der Wirtschaft. Doch dafür sind Ideen gefragt. Die Auftaktveranstaltung soll nun in das Thema einführen und aufzeigen, wie der weitere Prozess der Konzeptfortschreibung verlaufen wird. Dazu gibt es auch zwei fachliche Vorträge, für musikalische Begleitung sorgt die Liedermacherin Marie Diot. Anmeldungen für die Zoom-Onlinekonferenz werden per E-Mail an klimaundumwelt@langenhagen.de angenommen. Anschließend gibt es auf diesem Weg auch den Zugangslink.

Von Sven Warnecke