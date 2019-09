Langenhagen

Er gilt als ein Schwergewicht der deutschen Comedy und als launiger Schrank auf der Bühne: Markus Maria Profitlich stellt sein aktuelles Programm „Schwer verrückt“ am Sonnabend, 21. September, beim Kleinkunstfestival Mimuse im Theatersaal an der Rathenaustraße vor. In der neuen One-Man-Show zeigt „Mensch Ma...