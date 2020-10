Langenhagen

Die Gastronomie hat während der Corona-Krise und dem Lockdown stark gelitten. Und noch immer gelten Hygiene- und Abstandsregeln, die sich auf die Einnahmen der Langenhagener Betriebe auswirken. Vor allem kleinere Läden können nur einen Teil ihrer innen liegenden Sitzplätze belegen. Und mit dem einkehrenden Herbst sinken die Temperaturen. Viele Gastronomen in der Stadt haben ihre Tische aber dennoch weiter draußen stehen. Rettet die Außengastronomie die Betreiber über die kalten Monate in Herbst und Winter?

„Ohne Heizpilze können wir draußen nichts machen“

Aus Sicht des Da-Tino-Betreibers in der Langenhagener Markthalle geht diese Idee nur mit künstlicher Wärme auf – etwa in Form von sogenannten Heizpilzen. Die etwas in die Jahre gekommene Idee ist kürzlich in Hannover wieder auf dem Tisch gelandet, als es darum ging, die Gastronomen in der Krise zu unterstützen. „Ohne Heizpilze können wir draußen nichts machen“, meint auch der Betreiber des Da Tino. In den Wintermonaten würde sich bei zwei oder drei Grad sonst keiner auf die Terrasse setzen. Würde die Außenfläche vor der Markthalle wegfallen, käme für die Gäste nur noch der deutlich kleinere Innenbereich in Frage – wo weiterhin die Abstandsregeln gelten.

Das Da Tino in der Markthalle bedient einen Großteil seiner Gäste üblicherweise draußen. Quelle: Sebastian Stein

Auf Heizpilze kann das Da Tino wie viele andere Restaurants in Langenhagen jedoch zunächst nicht hoffen. Denn diese sind in der Stadt aktuell verboten, wie die Verwaltung mitteilt. Das Verbot bezieht sich sowohl auf den Betrieb der elektrischen und gasbetriebenen Variante. Ebenso sind Infrarotstrahler im öffentlichen Verkehrsraum verboten. Genauer gilt das für Orte, wo die Stadt Langenhagen der Gastronomie Flächen zur Nutzung überlassen hat, wie etwa auf dem Marktplatz. Auf Privatflächen besteht demnach kein Verbot. Das Paulaner-Wirtshaus darf auf seiner Fläche etwa Heizungen nutzen, ebenso das Da Tino auf einer kleinen Fläche direkt am Haupteingang der Markthalle.

Hannover erlaubt elektrische Heizpilze

In Hannover hat die Ratspolitik nach einer Diskussion derweil dafür gesorgt, dass zumindest die elektrische Variante erlaubt ist. In Langenhagen hingegen scheint das Problem noch nicht akut geworden zu sein. Denn wie die Stadt mitteilt, habe bislang noch keine Gastronomie einen Antrag für die Nutzung städtischer Flächen in den Wintermonaten gestellt. Üblicherweise laufen die Anträge der Gastronomen Ende Oktober aus. Der Betreiber des Da Tino will sich deshalb zügig um eine Genehmigung kümmern, damit er seine große Terrasse in den Herbst- und Wintermonaten weiter nutzen kann.

Sollte er auch Heizpilze nutzen wollen, müsste die Verwaltung dafür die städtische Satzung ändern. Diese Änderung bedürfte wiederum der Zustimmung des Rats der Stadt. Ob das Gremium einer Ausnahme wegen der belastenden Pandemie zustimmen würde, ist nicht klar – immerhin hat sich der Rat kürzlich mit dem Klimapaket recht deutlich positioniert.

„Ich denke, da gibt es bessere Lösungen“

Wenige Meter entfernt von der Markthalle denkt auch Sarah Smith, die Betreiberin des Cafés am Markt, über den weiteren Betrieb ihrer Terrasse nach. Erst im Dezember 2019 hat sie den Betrieb übernommen – und musste prompt mit der Corona-Krise leben. Pessimistisch blickt sie dennoch nicht in die kommenden Monate, das Café hat viele Stammgäste. Aber gerade an Markttagen würden die Plätze derzeit nicht ausreichen. Von Heizpilzen ist sie aber wenig überzeugt. „Ich denke, da gibt es bessere Lösungen.“ Stadt und Gastronomen müssten gemeinsam an einem Konzept arbeiten, sagt Smith.

Das Mercado am Marktplatz hat einen Großteil seiner Terrasse bereits abgebaut. Quelle: Sebastian Stein

Ein neues Konzept hat sich Fabian Gugler schon zu Beginn der Krise überlegt. Der Betreiber des Mercado Steakhouse am Marktplatz hat einen Teil seiner Terrasse abgebaut und setzt im Innenraum noch verstärkter auf feine Küche. „Ein teures Steak isst man eben nicht bei kalten Temperaturen draußen, sondern lieber drinnen in schicker Atmosphäre“, sagt der 32-Jährige. Die Pandemie habe ihm nicht geschadet. Das Bewusstsein weniger, aber dafür besser essen zu gehen, sei sogar gestiegen. „Nicht jammern und nicht nichts verändern – so kommt man durch die Krise“, sagt Gugler.

Von Sebastian Stein