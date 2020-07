Langenhagen

Es ist eine Frechheit. Anders ist der Umgang von Stadt und Gesellschaft mit den Jugendlichen an der Pestalozzischule nicht zu beschreiben. Denn auf sie sollte sich derzeit alle Aufmerksamkeit richten. Nicht auf Tabellen oder Präsentationen, nicht auf Etats und Berechnungen. Es geht um die Menschen, die sich dort unter ohnehin äußerst beschwerlichen Umständen ihren Weg in ein eigenständiges Leben erkämpfen. Nicht weniger.

Richtig, die Pestalozzischule wird es in ihren blauen Containern an der Leibnizstraße nur noch ein Schuljahr lang geben. Nicht, weil die Förderschule Lernen niemand bräuchte. Sondern, weil es Langenhagens Politik so beschlossen und die Option auf Verlängerung bis 2028 ausgeschlagen hat. Die Schule hat sich bescheiden zufrieden gegeben mit der Abschiebung in die Container an der Leibnizstraße und sich dort mit hoher Motivation eingerichtet.

Wer jetzt die Menschen in diesen Containern in Präsentationen vergisst, vor allem aber im Umgang mit Modernisierung im Abseits lässt, schlägt ihnen ins Gesicht. Niemandem im Bildungsausschuss ist das Fehlen der Schule in allen Übersichten aufgefallen. Wer Größe besitzt, darf dies den Jugendlichen – allesamt übrigens demnächst Erstwähler – gern einmal von Angesicht zu Angesicht erklären.

