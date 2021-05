Langenhagen

Wie er seine Erfolgsaussichten einschätzt? „Ich gewinne!“, sagt Andreas Eilers im Brustton der Überzeugung. Der 50-jährige Kaltenweider, der seit 2016 als einziges Mitglied der Wählergemeinschaft als Alternative für Langenhagen (WAL) Sitz und Stimme im Rat der Stadt hat, strebt bei der Kommunalwahl am 12. September noch eine Stufe höher: Er will Bürgermeister werden und tritt dabei unter anderem gegen Amtsinhaber Mirko Heuer (CDU) und SPD-Kandidatin Afra Gamoori an.

„Wir haben das Geld nicht mehr“

„So wie jetzt kann es nicht weitergehen“, benennt der Berufssoldat Eilers, der als Hauptmann im Personalmanagement der Bundeswehr arbeitet, seine Motivation. „Denn schöne Bilder erledigen keine Arbeit.“ Für die schönen Bilder, da ist Eilers deutlich, sorge Bürgermeister Mirko Heuer (CDU), doch sonst wirft er dem Amtsinhaber grundlegende Fehler vor: „Der Bürgermeister nimmt seinen Job als Kämmerer nicht wahr.“

Eilers spricht damit die Finanzlage der Stadt an, auf die in den nächsten Jahren vor allem durch große Bauprojekte hohe Investitionen zukommen. „Ab 2024/2025 sind wir zahlungsunfähig, wenn das so weitergeht.“ Dabei liege die Verantwortung für den kommunalen Haushalt beim Bürgermeister. Dieser stehe in der Verantwortung, die Finanzprobleme deutlich zu benennen und den Rat der Stadt bei Ausgaben zu bremsen. „Denn wir haben das Geld nicht mehr.“

„Ehrlichkeit ist Ehrensache“

Zugleich bemängelt Eilers, dass der Haushalt in einzelnen Bereichen aufgebläht sei. Nur so bleibe Geld übrig wie für Graffiti in der neuen Sporthalle oder einen Film über die Sanierungsgebiete. „Das hat nichts mit Ehrlichkeit und Transparenz zu tun. Aber Ehrlichkeit ist Ehrensache.“

Er selbst würde im Falle seiner Wahl zum Bürgermeister einen ganz anderen Führungsstil im Rathaus einführen, sagt Eilers. Heuer betreibe „Mikromanagement“, statt sich um die großen Aufgaben zu kümmern. „Er gibt alle Ratsvorlagen selbst frei. Vertraut er seinen Führungskräften etwa nicht?“ Ein Bürgermeister sei wie ein Kapitän auf einem großen Kreuzfahrtschiff, sagt Eilers. Doch statt auf der Brücke sei Heuer „der schönen Bilder wegen beim Kapitänsdinner“.

Eilers geht von Stichwahl gegen Mirko Heuer aus

Selbst in die Politik kam Eilers, der 2008 aus Hannover ins Weiherfeld nach Kaltenweide gezogen war, über sein Amt als Elternratsvorsitzender der örtlichen Grundschule. In dieser Funktion habe er im Ortsrat von einem Mandatsträger einer etablierten Partei zu hören bekommen, dass dieser „doch nicht mit einzelnen Bürgern“ diskutieren wolle. Das habe ihn motiviert, mit einer Wählergemeinschaft selbst bei Wahlen anzutreten, um Politik für die Bürger zu machen. 15 Mitglieder hat die WAL heute.

Das sind die weiteren WAL-Kandidaten Neben der Kandidatur von Andreas Eilers für das Bürgermeisteramt strebt die Wählergemeinschaft als Alternative für Langenhagen (WAL) auch wieder in den Rat der Stadt und in mindestens in einen Ortsrat. Für den Rat kandidieren Uwe Finsel (Wahlbereich I/Wiesenau, Brink, Im Hohen Felde), Norbert Missner, Brigitte Sewcz, Bernd Speich (Wahlbereich II/Langenforth), Ursula Missner (Wahlbereich III/Langenhagen-Mitte), Andreas Eilers (Wahlbereich IV/Kaltenweide, Krähenwinkel) und Gerriet Kohls (Wahlbereich V/Engelbostel, Godshorn, Schulenburg). Die Liste für den Ortsrat Kaltenweide umfasst Anders Eilers, Gerriet Kohls und Norbert Missner. Möglicherweise wird es auch noch Kandidaten für den Ortsrat Krähenwinkel geben.

Durch das Ergebnis der Kommunalwahl 2016 war Eilers in den Langenhagener Rat und den Ortsrat Kaltenweide eingezogen, bei der Landtagswahl 2017 erhielt er dann als Einzelbewerber 0,4 Prozent der abgegebenen Stimmen. Damals habe er auch nicht mit dem Einzug in den Landtag gerechnet, sagt er. „Ein Erfolg war utopisch. Ich wollte damals zeigen, dass man einfach machen muss“. Doch jetzt ist er fest davon überzeugt, dass er es schaffen und Bürgermeister werden kann – und zwar in einer Stichwahl mit sich und Mirko Heuer am Tag der Bundestagswahl am 26. September.

Seine Kandidaten-Homepage lässt er gerade erstellen, geplant sind auch Onlinekonferenzen und -filme sowie ein massiver Haustürwahlkampf. 5000 bis 6000 der rund 22.000 Haushalte in Langenhagen könne er wohl schaffen, meint Eilers. „Wir werden die Bürger überzeugen. Was ich mache, mache ich richtig.“

Von Frank Walter