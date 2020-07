Langenhagen

Kostenlose Ganztagsbetreuung bis 15 Uhr, danach kostenpflichtiger Hort bis 17 Uhr: Auf diese Formel lässt sich stark verkürzt das Modell bringen, das nach den Sommerferien an der Grundschule Krähenwinkel starten wird. Kooperativer Hort lautet der Titel der Premiere für Langenhagen, die das Beste aus beiden Welten zusammenbringen könnte: die Betreuung der Kinder durch pädagogisch ausgebildetes Personal sowie die Reduktion der Kosten mithilfe der vom Land mitfinanzierten Ganztagsbetreuung. Für Sozialdezernentin Eva Bender hat das Modell durchaus Signalwirkung. Allerdings mit Grenzen: „Die Kooperationspartner müssen es wollen, und die Infrastruktur von Hort und Schule müssen örtlich zueinander passen“, sagte sie gestern.

Dreierlei Betreuungsschienen haben ein Ende

Der Start basiert auf einer ausführlichen Vorbereitung. Die ersten Ansätze entstanden bereits 2010, die daraus erarbeitete Musterkonzeption für Ganztagsgrundschulen stellten Hort- und Grundschulleitung aus Krähenwinkel dem Bildungsausschuss 2017 erstmals vor. Am Montag nun verabschiedete der Rat einstimmig und ohne Diskussion die letzte nötige Drucksache dazu: Sie setzt die künftigen Betreuungszeiten für den Hort fest, der sich zu Schulzeiten auf 15 bis 17 Uhr beschränkt, nachdem die Ganztagsschule um 15 Uhr ihre Zuständigkeit beendet. Damit endet das Nebeneinander mehrerer Betreuungsschienen von Förderverein, dem Hort an der Wiesenstraße und der alten Kindertagesstätte. Nach dem Auszug der Kita in den Neubau am Ernst-Hugo-Weg kann der Hort nun in die verlassenen Räume direkt an der Grundschule umziehen.

Das Team des Hortes wird auch weiterhin bereits zur Mittagszeit an der Betreuung der Kinder teilnehmen und damit seine Kompetenz in die Gemeinschaft mit den übrigen pädagogischen Hilfskräften sowie Arbeitsgemeinschaften aus dem Vereins- und Dorfleben einfließen lassen. Die Eltern haben nun die Wahl, für was sie ihre Kinder anmelden wollen. Bei der Ganztagsbetreuung steht es ihnen offen, an welchen Tagen sie eine außerschulische Betreuung benötigen. Nur wer darüber hinaus auch den Hort braucht, muss sich für alle fünf Wochentage verpflichten. Alle Anmeldungen gelten grundsätzlich für das ganze Halbjahr.

Elternbeitrag für den Hort sinkt auf 70 Euro pro Monat

Weil sich die Hortzeiten künftig auf zwei Stunden pro Tag reduzieren, sinkt auch der Elternbeitrag auf dann 70 Euro pro Monat. Darin ist die gemeinsame Teezeit enthalten, aber kein Mittagessen. Für alle Kinder gibt es – basierend auf der Gebührentabelle für die städtische Ferienbetreuung – auch eine Versorgung während der schulfreien Zeit. Gleichwohl haben sich Stadt und Schule auf eine vierwöchige Schließzeit des Hortes pro Jahr verständigt: zwei Wochen im Sommer sowie zwei Wochen rund um den Jahreswechsel.

Für die im Mai in Langenhagen gestartete neue Sozialdezernentin könnte das Modell eine Brücke sein, um die seit Jahren verkantete Situation in Kaltenweide zu entspannen. Dort protestiert vor allem die Elternschaft gegen die Einführung einer Ganztagsgrundschule. Sie will an dem weitestgehend etablierten Hortangebot festhalten. Bender räumt zwar ein, dass ähnlich wie in Krähenwinkel auch in Kaltenweide Schule und Hort bereits räumlich eng beieinander säßen und sich daher für eine Kooperation anböten. Gleichwohl hatte sie zuletzt im Zusammenhang mit der nötigen Dachsanierung sowie Ansätzen zur Erweiterung des aktuell überlaufenen Schulstandortes versprochen, kein Betreuungsmodell über die Köpfe der Kaltenweider Eltern hinweg festzuschreiben.

Info-Veranstaltung in Kaltenweide im Herbst

Für den Herbst, so Bender, sei deshalb eine große Informationsveranstaltung in Planung, bei der sie Eltern, Schule und Politik mögliche Modelle in Kaltenweide vorstellen möchte. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest. Die Einladung werde voraussichtlich nach den Sommerferien verschickt.

Brandschutz verzögert Hortumzug Der Start der außerschulischen Betreuung in Krähenwinkel wird zwar pünktlich nach den Sommerferien beginnen können. Die Genehmigung der Landesschulbehörde kam knapp, aber noch rechtzeitig bei der Stadt an. Um mehrere Wochen verzögern wird sich nach Angaben von Sozialdezernentin Eva Bender allerdings der vollständige Umzug des Hortes in die Räume der ehemaligen Kindertagesstätte. Hintergrund sind kleinere Nachbesserungen beim Brandschutz. Nach Angaben der städtischen Architektin Ursula Deimel musste die Stadt bei der Brandmeldeanlage, der Beleuchtung und den Fluchtwegen Änderungen vornehmen. So wurde unter anderem ein Fenster durch eine Fenstertür ersetzt.

Von Rebekka Neander