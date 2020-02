Langenhagen

Gleich zwei Vorstellungen bietet das Mimuse-Programm in dieser Woche: Korff & Ludewig gastieren mit ihrem Programm „Knallzucker“ am Donnerstag, 13. Februar, ab 20 Uhr im Daunstärs. Zwei Tage später, am Sonnabend, 15. Februar, ist Kabarettist Horst Schroth Gast auf der Bühne im Theatersaal. Seine Vorstellung beginnt ebenfalls um 20 Uhr.

Korff & Ludewigs Show ist eine Mischung aus knalligem Pop-Konzert, nachdenklichem Chanson-Abend und gleichzeitig einer gemütlichen Runde mit Freunden in der Küche, heißt es in der Ankündigung. Und es gibt nichts, worüber Korff & Ludewig nicht plaudern oder singen: Sie mixen an dem Abend im Daunstärs Melodien, Alltagspoesie und viel Humor.

Das Publikum kann sich auf Momentaufnahmen zwischen Melancholie und Albernheit, auf den Rock’ n‘ Roll des Alltags und die Widrigkeiten des Lebens freuen, kündigen die Veranstalter an. Die Organisatoren versprechen garantiert gute Laune mit Korff & Ludewig. Karten für den Mimuse-Auftritt kosten 18 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr.

Horst Schroth lässt seine vier Jahrzehnte lange Laufbahn Revue passieren und zeigt den Besucher seine beliebtesten und lustigsten Szenen und Nummern. Quelle: privat

Horst Schroth fährt die „ Schlusskurve “

Am Sonnabend dann fährt Horst Schroth mit seinem Publikum die „ Schlusskurve“. Der Kabarettist präsentiert an dem Abend im Theatersaal das Beste aus 40 Jahren. Er nimmt die Zuschauer mit auf eine Fahrt ohne Tempolimit durch die besten, beliebtesten und lustigsten Szenen seiner Stücke aus den vergangenen Jahren, heißt es von den Veranstaltern. Denn: Schroth will künftig auf die Bremse treten – nach rund vier Jahrzehnten auf der Bühne und nach etlichen Kilometern in Zügen, Autos, Bussen, Fliegern, nach neun Programmen gemeinsam mit namhaften Kollegen, und nach neun ebenso erfolgreichen Soloprogrammen.

Schroth hat sich vorgenommen, mit den hastigen Mahlzeiten und mit dem Leben aus dem Koffer, aufzuhören. All das sieht er nun mit seinem lachenden Auge. Das weinende Auge indes sieht den immensen Spaß, den dieses Leben auch bringt, mit vielen tollen Erfahrungen und Erlebnissen sowie unzähligen Begegnungen mit vielen unterschiedlichen Menschen. Karten für den Auftritt kosten zwischen 20 und 24 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr.

Von Katerina Jarolim-Vormeier