Langenhagen: Kostenexplosion beim neuen Feuerwehrhaus

Die Baukosten für das neue Feuerwehrhaus für die Wachen Kaltenweide und Krähenwinkel steigen weiter. Wurde der Bau in der Ratssitzung im Juli vergangenen Jahres noch mit etwa 16,6 Millionen Euro veranschlagt – 5,3 Millionen mehr als zu Beginn der Planung –, sind es jetzt bereits 18,76 Millionen Euro. Der Feuerschutzausschuss des Langenhagener Rats hat dieser Erhöhung nun gegen die Stimmen der Grünen mehrheitlich zugestimmt.

Ein wesentlicher Grund für die erneute Kostensteigerung ist neben der allgemeinen Kostenexplosion im Bausektor auch der Wegfall der KfW-Bundesförderung für energiesparendes Bauen. „Wir haben uns dennoch entschlossen, nach KfW-40-Standard bauen zu wollen“, so Stadtbaurat Carsten Hettwer.

Fördertöpfe des Bundes ausgeschöpft

Allein durch den Wegfall der Förderung entstehen der Stadt Mehrkosten in Höhe von 608.984 Euro. Das ist die Summe, die aufgewendet werden muss, um die Effizienzstufe 40 zu erreichen – und die nun nicht mehr durch eine Bundesförderung gedeckt ist. Unterm Strich entgeht der Stadt sogar die beantragte Fördersumme für das Gesamtprojekt in Höhe von 1,4 Millionen Euro, die nach bisherigen Vergabekriterien hätte erwartet werden können. Nun ist der Topf des Bundes ausgeschöpft und das Programm mit sofortiger Wirkung gestoppt. „Sicherlich wird es neue Fördermöglichkeiten geben“, sagte Hettwer. Doch wann ein neues Förderprogramm aufgelegt wird und wie hoch dann die Fördersummen sein werden, ist derzeit unklar.

Die Baupreissteigerung habe sich aktuell von 5 auf 8 Prozent jährlich erhöht, erklärte Projektmanagerin Lydia Legel von der Thost Projektmanagement GmbH. Aber es habe auch einige andere Posten und Nutzerwünsche gegeben, durch welche die Kosten des Projekts nach oben getrieben würden. Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen seien nötig geworden, es habe zusätzliche Anforderungen an die Schließanlage gegeben, und anstelle einer natürlichen Belüftung solle nun eine Absauganlage installiert werden. Die Feuerwehren hätten sich Anschlüsse für Pantryküchen, Funkfernbedienungen für die Tore und eine spezielle Ausstattung des Feuerwehrturms gewünscht.

Einsparungen wären möglich

Es gebe allerdings Einsparmöglichkeiten, so Legel. „Wenn man den Turm erst später baut, wenn der Haushalt weniger belastet ist, würden sich die aktuellen Baukosten um 382.000 Euro reduzieren“, erklärte sie. Eine Verlagerung des Lagers von Stadt- und Stadtkinderfeuerwehr an einen anderen Standort würde 108.000 Euro einsparen, der Verzicht auf ein Gründach weitere 206.000.

Auf dieser Fläche baut die Stadt Langenhagen das gemeinsame Feuerwehrhaus für Kaltenweide und Krähenwinkel. Quelle: Sven Warnecke

Vorschläge, die allerdings nur bei den Grünen Gehör fanden. Man könne doch den alten Turm in Krähenwinkel für die Übungszwecke weiter nutzen oder auf die entsprechenden Einrichtungen der Region zurückgreifen, meinte Wilhelm Zabel. „Es gibt ja keinen Grund, das alte Feuerwehrhaus abzureißen.“ Dort könne auch das Fahrzeug der DLRG samt Anhänger untergebracht werden, wodurch sich durch den Verzicht auf entsprechende Stellplätze im Neubau weitere 187.000 Euro sparen ließen. Wobei Zabel auf die angespannte Haushaltslage der Stadt verwies: „Ich bestelle nichts, von dem ich nicht weiß, ob ich es bezahlen kann.“

Streit um den Turm

Eine Argumentation, die auf entschiedenen Widerspruch stieß. „Die Verzahnung von DLRG und Feuerwehr ist ein absolut super funktionierendes System“, betonte etwa der Leiter des Ordnungsamts, Boris Ehrhardt. Stadtbrandmeister Arne Boy erklärte, dass der geplante Turm im Neubau ein sehr komplexes Ausbildungsgerät für die Höhenrettung sei – mit dem alten Turm nicht zu vergleichen. Und die Nutzung der Einrichtung der Region in Neustadt sei nicht so einfach möglich. „Das erfordert sehr umfangreiche Absprachen.“ Auch Mark Borower (AfD) betonte: „Höhenrettung ist in Krähenwinkel nicht zu betreiben.“

Auch Claudia Hopfe (CDU) hielt ein solches „Stückwerk“, falls der Turm erst später gebaut werden sollte, nicht für sinnvoll. „Vor dem Hintergrund der durch die Decke gehenden Inflation müssen wir das Projekt zügig umsetzen. Und am KfW-Standard nicht rütteln.“ Denn die Energieeinsparung würde sich auf lange Sicht schließlich rechnen. Das sah Matthias Gleichmann von der SPD ähnlich. „Wir sollten jetzt loslegen“, sagte er, regte aber auch an, über eine Kombination des Gründachs mit einer Fotovoltaikanlage nachzudenken.

Von Andreas Krasselt