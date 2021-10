Langenhagen

Der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land bietet in Langenhagen eine kostenlose Pflegesprechstunde an. Unabhängige Helferinnen und Helfer informieren Interessierte und ihre Angehörigen am Montag, 25. Oktober. Das Mehrgenerationenhaus Langenhagen, Konrad-Adenauer-Straße 15d, steht hierfür von 14 bis 16 Uhr offen. Die Berater und Beraterinnen klären vor Ort über Hilfs- und Unterstützungsangebote sowie Leistungen der Pflegeversicherung auf. Zudem bieten sie Hilfe bei der Antragsstellung auf Pflege- und Sozialleistungen.

Eingeladen sind vor allem Pflegebedürftige, ihre Angehörigen und Menschen, die sich ehrenamtlich im Pflegebereich engagieren möchten. Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine Voranmeldung unter Telefon (0511) 70020116 nötig. Der Senioren- und Pflegestützpunkt bietet zudem telefonische Beratung und bei Bedarf Hausbesuche an.

Von Fiona Lechner