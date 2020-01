Langenhagen

In das Langenhagener Rathaus ist die Krankheitswelle geschwappt. Darauf muss die Verwaltung reagieren, heißt es am Mittwoch von Stadtsprecherin Juliane Stahl.

„Wegen kurzfristiger Personalausfälle sind in dieser Woche alle verbleibenden Beschäftigten im Bürgerbüro vornehmlich im Rathaus im Einsatz, um dort ihren Service rund um Melde-, Pass- und Kraftfahrzeugangelegenheiten aufrechtzuerhalten“, teilt sie ferner mit. Aus diesem Grund bleiben etwa die Verwaltungsstellen in Engelbostel und Godshorn voraussichtlich am Donnerstag sowie das Pendant in Kaltenweide am Freitag geschlossen. Angesichts der dünneren Personaldecke könne es aber zu Wartezeiten im Bürgerbüro kommen, heißt es von Stahl weiter.

Lesen Sie auch

Von Sven Warnecke