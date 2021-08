Langenhagen

Anlässlich des Jahrestags des Beginns des Zweiten Weltkriegs legen Vertreter der Stadt während einer kleinen Zeremonie am Mittwoch, 1. September, um 17 Uhr an der Stele im Innenhof des Langenhagener Rathauses einen Kranz nieder. Dabei werden die stellvertretende Bürgermeisterin Ulrike Jagau und der stellvertretende Bürgermeister Willi Minne wie bereits in den vergangenen Jahren mit mahnenden Worten an die Opfer erinnern.

Eine kleine Abordnung des Langenhagener Blasorchesters wird den musikalischen Rahmen bilden. Alle Einwohnerinnen und Einwohner Langenhagens sind eingeladen, an der Gedenkveranstaltung teilzunehmen.

Am 1. September 1939 begann mit dem Angriff der Wehrmacht auf Polen der Zweite Weltkrieg. Aus diesem Grund halten an diesem Datum Menschen inne, um der Opfer der Kriegsjahre zwischen 1939 bis 1945 zu gedenken. In dieser Zeit kamen europaweit etwa 46 Millionen Menschen ums Leben – knapp 28 Millionen Zivilisten sowie 18 Millionen Soldaten. Die damalige Landgemeinde Langenhagen hatte in diesem Zeitraum ebenfalls Verluste zu verzeichnen. Mehr als 400 Soldaten sind gefallen, mehr als 100 Personen wurden vermisst, und 65 Zivilopfer kamen unter anderem im Zuge der mehr als 200 Fliegerangriffe um. Über Langenhagen wurden verhältnismäßig viele Sprengkörper abgeworfen. Mit der Folge, dass am Ende des Zweiten Weltkriegs mehr als zwei Drittel der Stadt zerstört waren.

Von Stephan Hartung