„Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen!“: Mit diesem Satz, der in die Geschichtsbücher eingehen sollte, verkündete Adolf Hitler am 1. September 1939 vor Millionen Deutschen an ihren Radiogeräten und den Lautsprechern in den Fabriken den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. 81 Jahre nach dem Beschuss der Danziger Westerplatte durch das Kriegsschiff „ Schleswig-Holstein“ haben rund zwei Dutzend Langenhagener an den Beginn dieser unheilvollen, im wahrsten Sinne verheerenden Zeit erinnert, die auch für die damalige Landgemeinde Langenhagen so viele Tote und so viel Zerstörung bedeutete.

Mehr als 200 Bombenangriffe auf Langenhagen

Mehr als 200 Bombardierungen trafen Langenhagen in den Jahren bis zum Kriegsende 1945, die rund Zwei Drittel des Siedlungsgebietes zerstörten. Ein ums andere Mal klinkten die Piloten Bomben, die sie im nahen Hannover nicht hatten abwerfen können, über Langenhagen aus, um ihre Flugzeuge so für den Rückflug zu erleichtern. 65 Zivilisten kamen ums Leben, mehr als 100 Personen wurden vermisst. Zudem starben mehr als 400 Soldaten aus Langenhagen.

81 Jahre ist der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges bereits her. „Und dennoch ist dieser Tag immer noch so nah und für uns alle persönlich nahegehend“, sagte der stellvertretender Bürgermeister Willi Minne bei der Zeremonie am Dienstagnachmittag. In seiner kurzen Ansprache im Innenhof des Langenhagener Rathauses erinnerte er an jenen 1. September 1939.

Die Stele im Innenhof des Langenhagener Rathauses erinnert an die Opfer der NS-Zeit. Quelle: Frank Walter

Um 10.10 Uhr trat Hitler vor den Reichstag

An jenem Freitag habe spätsommerliche Wärme über Norddeutschland gelegen, eigentlich Ausflugswetter. „Aber danach steht den Menschen der Sinn nicht. Die Stimmung ist gedrückt, wohin man auch kommt. Seit dem Jahresbeginn 1939 hat das NS-Regime Deutschlands Bevölkerung unablässig mit Paraden, Kundgebungen und Luftschutzübungen auf einen Krieg vorbereitet, der für Hitler längst beschlossene Sache war.“

Die Straßen seien fast leer gewesen, die Menschen hätten sich an in den Wohnungen und Büros an den Volksempfängern versammelt, so Minne weiter. Um 10.10 Uhr seit Hitler dann in der Krolloper in Berlin vor den Großdeutschen Reichstag getreten. Etwa eine halbe Stunde lang habe er versucht, den Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Polen zu rechtfertigen. Und dann fiel der berüchtigte Satz: „Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen.“

Eine Bläserquintett umrahmt die Gedenkfeier musikalisch. Quelle: Frank Walter

Minne : Eintrag in Geschichtsbüchern reicht nicht

Das, was damals in Deutschland passiert sei, dürfe sich nicht wiederholen. „Es darf niemals mehr von deutschem Boden ein Krieg ausgehen“, sagte Minne in seiner Ansprache. Denn der Krieg sei „der größte Irrsinn aller Zeiten“. Die Ansicht mancher, dass der Eintrag in den Geschichtsbüchern doch zur Erinnerung genüge, teilt er nicht. „Das reicht nicht. Wir müssen immer wieder mahnen, dass sich so etwas niemals wiederholt.“

Gemeinsam mit Ulrike Jagau, ebenfalls stellvertretende Bürgermeisterin, legte Minne an der Stele zur Erinnerung an alle Opfer des Nationalsozialismus einen Kranz nieder. Die rund zwei Dutzend Teilnehmer taten es ihnen mit weißen Rosen gleich. Ein Quintett des Langenhagener Blasorchesters gab der kurzen Gedenkstunde mit einigen Musikstücken einen würdigen Rahmen.

Von Frank Walter