Duftkerzen erstellen, ein Stofftier nähen, vegane Muffins backen oder ein Ausflug in den winterlichen Harz: Das neue Programm der KreARTiv-Werkstatt ist da. Die Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur der Stadt Langenhagen hat mehrere Kurse und Workshops vorbereitet. Der Zeitraum für die Kurse und Workshops erstreckt sich über insgesamt acht Wochen und gliedert sich in zwei Blöcke. Der erste beginnt am 8. November und endet am 11. Dezember. Der zweite startet im nächsten Jahr am 11. Januar und geht bis zum 15. Februar.

Neben Kochkursen gibt es mehrere andere Workshops und Veranstaltungen zum Thema Ernährung. Bei den Kursen „Zeit für Kinder“ müssen immer ein Eltern- oder Großelternteil anwesend sein.

Die Anzahl der Plätze für die Kurse und Workshops ist begrenzt. Daher bittet die Stadt um rechtzeitige Anmeldungen. Verbindlich ist das ab Montag, 28. Oktober, und nur persönlich bei der Abteilung Kinder und Jugend im Haus der Jugend möglich. Dabei werden das vollständig ausgefüllte Anmeldeformular abgegeben und die Teilnahmegebühr bezahlt. Telefonische Informationen erteilt die Abteilung unter (0511) 73079950.

Die Öffnungszeiten der Abteilung im Haus der Jugend sind montags von 7.30 bis 18.30 Uhr, dienstags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr sowie freitags von 9 bis 14 Uhr.

Von Stephan Hartung