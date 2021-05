Langenhagen

Das Warten hat ein Ende: Die „kreARTiv werkstatt“ der städtischen Abteilung für Kinder, Jugend, Schule und Kultur geht wieder los. Im Frühjahr und Herbst jeden Jahres bietet die Stadt mit ihrem Programm Kindern und Jugendlichen abwechslungsreiche und spannende Projekte an.

Programm enthält viele kreative Angebote

In der aktuellen Ausgabe für Frühling und Sommer 2021 können sich die jungen Menschen auf viele kreative Angebote wie die Natur-Entdecker-Werkstatt, Kochprojekte, Medienangebote, Schmieden im Abenteuerland, eine digitale Stadtteilrallye, einen Besuch auf dem Hundeplatz und Eltern-Kind-Kurse freuen.

„Nach unseren Angeboten in den Osterferien freuen wir uns, dass wir neben den laufenden Gruppenangeboten im Haus der Jugend und den Offenen Türen in den Jugendtreffs mit der ,kreARTiv werkstatt‘ den Kindern und Jugendlichen nun weitere Möglichkeiten bieten können, sich in einem erlaubten Rahmen mit Gleichaltrigen treffen und sich bei den Angeboten kind- und jugendgerecht ausprobieren zu können“, sagt Stadtjugendpfleger Andreas Lachmann.

Nach mehr als einem Jahr notwendiger Corona-Einschränkungen gebe es einen enormen Bedarf, wie die bisherigen Angebote und die Rückmeldungen der jungen Menschen zeigten.

Reservierungen sind ab sofort möglich

„Gerade in dieser schwierigen Zeit sind diese pädagogisch begleiteten Angebote und soziale Kontakte für Heranwachsende besonders wichtig“, erklärt Thorben Noß, Leiter der Abteilung für Kinder Jugend, Schule und Kultur. Dementsprechend sei es auch ein Ergebnis des regelmäßigen Fachaustauschs innerhalb der Region Hannover sowie die eindringliche Empfehlung von Interessenverbänden wie dem Landesjugendring, die durch die niedersächsische Corona-Verordnung gegebenen Möglichkeiten für die Kinder- und Jugendarbeit verantwortungsbewusst auszuschöpfen.

„Dieser Verantwortung werden wir gerecht, indem wir die Aktionen in kleinen Gruppen, unter den geltenden Hygieneregeln und wenn möglich draußen stattfinden lassen“, ergänzt Silke Sziedat, mitverantwortliche Mitarbeiterin für die „kreARTiv werkstatt“.

Reservierungen sind per E-Mail an kiju@langenhagen.de und telefonisch unter (0511) 73079950 möglich. Ein Kind kann nur zu maximal zwei der 28 Kurse angemeldet werden. Weiter Informationen finden Interessierte im Internet auf www.kiju-langenhagen.de.

Von Frank Walter