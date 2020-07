Kaltenweide

Erwartungsgemäß hat sich die Kaltenweider Kommunalpolitik mit dem Kreisel auf der Weiherfeldallee beschäftigt. Dieser soll mit möglichen Nachbesserungen sicherer werden. Als Diskussionsgrundlage hatte Andreas Eilers (WAL) einen entsprechenden Antrag vorgelegt.

Am Kreisel war es es Ende Mai, zu einem spektakulären Unfall gekommen. Ein Autofahrer hatte die Kontrolle über seinen Transporter verloren und war über die Mittelinsel des Kreisels hinausgeschossen. Wegen des Katapulteffekts flog das Gefährt knapp 100 Meter weit, demolierte mehrere Autos und kam erst in einem Carport zum Stehen. Seit wenigen Tagen weisen am Kreisel zumindest Schilder darauf hin, dass es innerhalb des Kreisels rechts herum und nicht geradeaus geht.

Anzeige

Hinweisschilder erst 80 Meter vor dem Kreisel

Eilers geht es nicht nur darum, dass etwa künstlerisch gestaltete Barrieren oder Pflanzen die Anwohner sowie das Gelände des benachbarten Kindergartens bei einem erneuten Unfall schützen könnten. Sondern auch um die Beschilderungen aus Fahrtrichtung Mellendorf. „Die Frage ist, ob der Kreisel so abgesichert ist, wie es sein muss. Da muss es Vorgaben geben. 80 Meter vor dem Kreisel gibt es den ersten Hinweis darauf“, sagt Eilers und bittet die Verwaltung zu prüfen, ob die seiner Ansicht nach zu späte Ankündigung des Kreisels der Straßenverkehrsordnung entspricht oder ob freiwillig eine bessere Beschilderung vorgenommen werden könnte.

Weitere HAZ+ Artikel

Wolfgang Langrehr ( SPD) ist gegen weitere Schilder und berichtet aus seiner langjährigen Berufserfahrung bei der Polizei. „Ich habe schon so viele Verkehrsschilder erlebt, auch an den unmöglichsten Stellen – das hat keine Auswirkungen.“ Auch nach Meinung von Domenic Veltrup ( CDU) reichen die nun am Kreisel installierten Wegweiser aus. „Die Schilder finde ich gut. Dabei würde ich es jetzt belassen. Man sollte lieber von der Optik her eine Gestaltung vornehmen.“

Leitplanken zum Schutz des Kindergartens

Auch Jens Mommsen ( BBL) schlägt eine naturnahe Gestaltung vor, etwa Blumen in der Mitte – aber nicht nur das. „Der Unfall jetzt war ein Warnschuss. Wichtig wäre eine Leitplanke, um den Kindergarten zu schützen“, sagt Mommsen und bezeichnet den Kreisel als „gefährlich, denn er ist flach und schlecht als solcher zu erkennen, auch wenn da ein Schild ist“. Schließlich sei es, so Mommsen, „nicht zum ersten Mal passiert, dass jemand über den Kreisel gerauscht ist“.

Und es gibt weiteren Ideen. Michael Horn (Grüne) fordert „eine bessere Beleuchtung, um die Situation zu verbessern“. Außerdem könne man auch rote Farbe auf die Straße vorm Kreisel auftragen oder die Autos mit einer Verkehrsinsel vor Einfahrt in den Kreisel drosseln. Weil der Antrag von Eilers eine knappe Mehrheit erhielt, erhält die Verwaltung also einen großen Prüfkatalog. Der Kreisel ist jedoch, wie berichtet, kein Unfallschwerpunkt. Das untermauert Helmut Büch, Leiter der städtischen Bauverwaltung, mit weiteren Details aus der von ihm bei der Polizei angeforderten Statistik. „Seit 2011 gab es nur zehn Unfälle, davon sechs innerhalb des Kreisels als klassische Auffahrunfälle.“

Von Stephan Hartung