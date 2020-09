Kaltenweide

In ihrem Heimatort, vor allem am Interkulturellen Erlebnispark (Ikep), unternimmt Ute Winderlich gern ihre Walkingtouren. Eigentlich eine gute Gelegenheit, um zu entspannen, findet sie. Doch viel zu oft ärgert sie sich über die Grünflächenpflege der Stadt Langenhagen. „Manches macht mich fassungslos“, sagt sie.

„Das tut nicht nur den Insekten weh, sondern auch der Optik“

Bei einem Rundgang zwischen S-Bahnhof, Ikep und Pfeifengrasstraße zeigt die Kaltenweiderin, die als Anwältin tätig ist und sich privat für die Natur einsetzt, einige Beispiele für ihren Ärger. Am Bahnhof etwa gibt es eine Fläche mit Fingerkraut. „Vor Kurzem hat das hier noch herrlich geblüht. Das Kraut war 1,20 Meter hoch und ein wichtiger Platz für Insekten zum Bestäuben“, sagt Winderlich und schüttelt den Kopf. „Jetzt ist alles abgemäht. Nichts blüht mehr. Keine Ahnung, ob sich die Pflanzen wieder erholen.“ Am Bahnhof sehe es sowieso schon trostlos genug aus, meint sie. „Daher tut das nicht nur den Insekten weh, sondern auch der Optik.“

Das Fingerkraut am Bahnhof ist abgemäht. Quelle: Stephan Hartung

Kahlschlag am Ikep – Salbei, Skabiosen und Malven verschwinden

Weiter geht der Rundgang am Ikep, wo ein Weg durch einen Busch fast komplett blockiert wird. „Hier lässt die Stadt es zuwachsen, woanders gibt es einen Kahlschlag. Das ist alles ohne Sinn und Verstand“, meint die Kaltenweiderin. Daher ist für sie unverständlich, was am Wall am Ikep passiert ist. „Hier konnte man wunderbar langgehen, nichts hat gestört. Das Gebiet hat einen tollen Mix“, sagt sie und meint damit Salbei, Skabiosen und Malven. Die ersten beiden Pflanzenarten fielen aber schon der Grünpflege zum Opfer. „Das macht mich traurig. Es ist einfach nur dumm, nicht zu wissen, was hier gemäht werden muss“, sagt Winderlich. Kurze Zeit später waren auch die Malven weg. „Wenn die Grünanlagen kaputtgemacht werden, dann brauchen wir nicht mehr für Insekten zu kämpfen.“

Wenige Tage später sind die Malven ebenfalls abgemäht worden. Quelle: Ute Winderlich

Nabu : Stadt reagiert nur auf Beschwerden der Menschen

Der Naturschutzbund ( Nabu) in Langenhagen kennt diese Probleme. „Wir sind darüber nicht glücklich und haben schon im Vorjahr die Stadt darauf angesprochen“, sagt Ricky Stankewitz, Vorsitzender des Ortsvereins. „Es kostet ja auch unnötig Geld, wenn eine Fremdfirma den Auftrag erhält und über die Blühstreifen fährt.“ Jedoch weiß Stankewitz auch, dass sich die Rahmenbedingungen ändern müssten, das bisherige Vorgehen sei der Stadt gar nicht groß anzukreiden. „Die Stadt reagiert nur auf Beschwerden der Menschen. Den einen ist es zu viel Wachstum, den anderen zu wenig. Die Politik müsste klar festlegen: Es darf alles hochwachsen.“

Allein in Kaltenweide pflegen Fremdfirmen und der Betriebshof der Stadt rund 160.000 Quadratmeter Rasenflächen, 7700 Quadratmeter Stauden, 4300 Quadratmeter Bodendecker und 18.000 Quadratmeter Sträucher, wie Stadtsprecherin Juliane Stahl mitteilt. Auf Winderlichs Vorwürfe entgegnet sie: Das Fingerkraut am Bahnhof habe eventuell Totholz enthalten, wodurch ein Rückschnitt notwendig gewesen sei. „Es wird wieder austreiben und im nächsten Jahr Blüten haben“, sagt Stahl.

Und bei der teilweise abgemähten Wildblumenwiese am Ikep-Wall gehe es um die Unterhaltung der vielen Wege in den Grünflächen. „Dies kann nur geschehen, indem die Bankette regelmäßig gemäht werden“, sagt Stahl. Natürlich könne es dabei vorkommen, dass sich in diesen Bereichen Pflanzen befänden, die dabei mit abgemäht beziehungsweise entfernt würden.

Schnitt erfolgt nach Priorität und Sicherheit

Dieser Weg am Ikep ist halb zugewachsen. Quelle: Stephan Hartung

Warum hingegen überstehende Äste im Stadtgebiet häufig nicht entfernt werden, erklärt die zuständige Abteilung Stadtgrün und Friedhöfe: Sie erledige den Schnitt der Bäume überwiegend in den Herbst- und Wintermonaten. „Bei den Schnittmaßnahmen steht die Verkehrssicherungspflicht an erster Stelle. Und der Überwuchs am schmalen Weg am Ikep stellt keinerlei Gefahr dar“, sagt Stahl. Sonst wäre der Rückschnitt in den Sommermonaten erfolgt, nun passiere dies im Herbst oder Winter. „Der Betriebshof kann nicht alle Schnittmaßnahmen vom 1. Oktober bis zum 28. Februar erledigen. Daher müssen immer wieder Prioritäten gesetzt werden“, sagt die Sprecherin.

Anfang September sieht es am Ikep-Wall schon wieder freundlicher aus hinsichtlich der Lebensräume für die Insektenwelt. Quelle: Stephan Hartung

Auch Winderlich hatte wegen ihres Ärgers bei der Stadt nachgefragt und das Problem im Mängelmelder angegeben. Die Antwort sei gewesen: Der Blühstreifen sollte stehen bleiben, weil er wichtig für die Insektenwelt sei. Das Abmähen sei versehentlich erfolgt, die Mitarbeiter seien sensibilisiert worden. Und anscheinend haben die Worte der Kaltenweiderin nun Gehör gefunden: Denn wie ein Besuch am Ikep-Wall ergeben hat, blüht nun wieder alles – ein Rasenmäher scheint etwas länger nicht im Einsatz gewesen zu sein.

