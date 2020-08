Engelbostel/Schulenburg

Das hat die Feuerwehrleute in Engelbostel und Schulenburg dann doch überrascht: Auf dem Weg zum Gerätehaus entdeckte ein Ehrenamtlicher am Briefkasten einen Stein. Nicht irgendeinen, wie Engelbostels Ortsbrandmeister Robert Heidrich später berichtete. Nein, dieser Fund eines bislang unbekannten Künstlers war reich verziert mit typischen Motiven – verbunden mit einem Dank an die Einsatzkräfte.

Der Stein soll noch einen schöneren Platz im Gerätehaus erhalten. Quelle: Robert Heidrich (Feuerwehr)

„Über diese Wertschätzung freuen wir uns sehr und möchten uns bei dem Maler recht herzlich bedanken“, sagte Heidrich. Dieser Stein werde einen schönen Platz in unserem Eingangsbereich finden. Er lädt den anonymen Maler ein, mal Fahrzeuge und Gerätehaus bei einem Besuch zu erkunden.

Von Sven Warnecke