Langenhagen

Zum fünften Mal bietet die St.-Paulus-Kirchengemeinde in Langenhagen in der Reihe Kultkino eine Filmnacht an – dieses Mal nach portugiesischer Art. Gezeigt wird am Freitag, 5. Juli, der Film „ Portugal – der Wanderfilm“, kündigt der Vorsitzende des Kirchenvorstands, Eberhard Engel-Ruhnke, an. „Die wunderschöne Landschaft, die unbändige Natur und die tosenden Wellen an der portugiesischen Küste laden den Zuschauer ein, Portugal zu erleben und den Filmmachern eventuell es gleichzutun“, wirbt er.