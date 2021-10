Langenhagen

Endlich wieder Kultur – daher hätte das Motto „Bühne frei!“ nicht besser gewählt werden können. Der Kulturring Langenhagen stellte einen kompletten Veranstaltungstag auf die Beine. In der Aula des Schulzentrums stand vormittags eine Matinee an, drei Orchester traten hintereinander auf. Der Nachmittag stand dann ganz im Zeichen von insgesamt sieben Gruppen und Solisten.

Der Nachteil daran, wenn es einen Konzerttag in mehreren Etappen mit verschiedenen Akteuren und Orchestern gibt: Es war teilweise alles ein wenig wuselig. Denn wer sein Lieblingsensemble sehen wollte, kam entsprechend etwas später in die Aula – was folgte, war mitten im Konzert eine Sitzplatzsuche, teilweise mussten zusätzliche Stühle herangeschafft werden.

Der Stimmung tat dies keinen Abbruch, die Künstler ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und spulten professionell ihr Programm herunter. Das Langenhagener Zupforchester machte den Auftakt und sorgte unter den Zuschauern bei Offenbachs „Can-Can“ für rhythmisches Klatschen. Auch die Musiker selbst hatten ihren Spaß. Denn das Publikum fing zu früh an zu klatschen, die Zuhörer müssen sich offenbar auch erst wieder an die gebotene Kultur gewöhnen.

Aber geschenkt. Die Erleichterung und Freude, endlich wieder Kultur zu erleben, stand im Vordergrund. Auch beim Ausrichter. „Wir freuen uns sehr darüber. Die zweieinhalbmonatige Vorbereitung, bei der es jeden Tag etwas zu tun gab, hat sich gelohnt“, sagte Renate Faust. Die Sprecherin des Kulturrings, die zugleich auch zweite Vorsitzende des Vereins ist, wurde ihrer Funktion voll gerecht – und unterhielt in den jeweils rund zehnminütigen Pausen zwischen den einzelnen Auftritten die Besucher. Faust erzählte von der Historie der einzelnen Ensembles, musste mit ihrer Stimme aber auch durchdringen und die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich ziehen beim gleichzeitigen Umbau auf der Bühne.

Renate Faust stellt den Zuhörern die einzelnen Ensembles vor. Quelle: Stephan Hartung

Resonanz steigerte sich nach erster Anfrage

Faust erinnerte sich an ihre erste Anfrage bei zahlreichen Künstlern und Orchestern im Juni. „Da war die Resonanz nicht so groß. Da dachte ich, dass wir nur zwei Stunden füllen können.“ Es kam ganz anders, sie konnte mit dem Programm eine Tagesveranstaltung belegen. „Alle wollten noch mehr als 45 Minuten spielen. Es ist einfach großartig, überall die lachenden Gesichter und den Stolz zu sehen, wieder auf der Bühne zu stehen“, sagt die Vize-Vorsitzende des Kulturrings.

Den Vormittag gestaltete außer dem Zupforchester und „Con brio“ von den Langenhagener Akkordeonfreunden, von denen Kathrin Lehmann und Beatrice Senftleben als Duo mit „Walking on Sunshine“ für Begeisterung sorgten, noch das Blasorchester der Stadt Langenhagen unter der Leitung von Harald Sandmann. Am Nachmittag trat der Gemische Chor Brink-Langenhagen auf, ein bisschen Karnevalsstimmung kam danach mit der Närrischen Ritterschaft auf. Orientalisch wurde es anschließend mit dem Duo Shimasira und Paradies Oriental. Elli Weber unterhielt das Publikum genauso wie die Tänzer von Bamboo Filipino Magkabalitat sowie zum Abschluss die Shantysänger.

Es war kein Weg zu weit

Und wie die Resonanz im Publikum war, fasste ein Besucher aus Hannover treffend zusammen. „Wir sind extra hierher gekommen und wollen wieder Kultur erleben – egal wie weit es ist für uns als Rentner. Der Weg hat sich gelohnt“, sagt Werner Messeberg und fügt an: „Meine Frau und ich hatten teilweise Tränen der Freude in den Augen.“

Von Stephan Hartung