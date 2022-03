Langenhagen / Berlin

Vielen Langenhagenerinnen und Langenhagenern ist er durch sein großes Engagement auf etlichen Feldern sicherlich noch in guter Erinnerung geblieben. Jetzt ist Klaus Dittmann im Alter von 84 Jahren gestorben.

Seine letzten Lebensjahre verbrachte Dittmann zwar in Berlin, aber in Langenhagen war er einer der Mitbegründer des Vereins Cultour & Co., der die Jazzmatinee-Reihe im Rathausinnenhof organisiert. Darüber hinaus engagierte er sich bei der Mimuse und wirkte als freier Karikaturist und Journalist beim Langenhagener ECHO und bei der Nordhannoverschen Zeitung.

Als er mit seiner Ehefrau 2016 nach Berlin zog, wurden die beiden in der Mimuse vom Kabarettisten Volkmar Staub auf der daunstärs-Bühne verabschiedet.

Aktiv in Sport, Kultur und Politik

Die Tennisgemeinschaft Rot-Gelb Langenhagen hatte ihrem Gründungsmitglied Dittmann die goldene Ehrennadel für seine Arbeit als langjähriger Pressewart verliehen. Die Auszeichnung für besondere Verdienste für den Sport übernahm auch der Sportring. Auch in Sachen Kultur brachte sich Dittmann ins Stadtgeschehen ein: Er war Vorsitzender des Kunstvereins und der Kulturstiftung.

Politisch war die SPD seine Heimat. Der ruhige und stets sachliche Klaus Dittmann war Abteilungsvorsitzender in Kaltenweide, hatte unter anderem das Drachenfest im Norden Langenhagens initiiert und war auch bei der SPD-Sommerschule mit von der Partie. In Kaltenweide gehörte er noch 2013 zu den Organisatoren einer Ausstellung über das damals nicht unumstrittene Neubaugebiet Weiherfeld, dem seinerzeit größten Wohnbauprojekt Niedersachsens.

Von Oliver Krebs