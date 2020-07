Godshorn

Dass Kleinkünstler unter der Corona-Krise zu leiden haben, ist mittlerweile bekannt. Doch auch den Veranstaltern geht es ähnlich, denn sie müssen Auftritt um Auftritt absagen. Dem Kulturring Godshorn hat es jetzt gereicht. „Irgendwann war uns klar, dass wir etwas machen müssen. Wir stellen seit Jahren im Ort sehr viel auf die Beine, die Kultur zu erhalten ist uns eine Herzensangelegenheit“, sagt Detlef Euscher, Vorsitzender des Kulturrings. Herausgekommen ist ein Open-air-Sommerfestival. Vom 31. Juli bis zum 16. August gibt es im Biergarten der Clubgaststätte des TSV Godshorn gleich fünf Veranstaltungen.

Kleinkunst-Serie in 17 Tagen

„Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr im Dorfgemeinschaftshaus nicht mehr spielen können“ sagt Euscher. In dem Gebäude am Spielplatzweg finden normalerweise Aufführungen des Kulturrings statt. In diesem Jahr musste der Verein, inklusive einer Feier am 1. Mai auf dem Le-Trait-Platz, sechs Veranstaltungen absagen. Nun folgt komprimiert binnen 17 Tagen Kleinkunst auf der Freifläche zwischen DGH, Sportplatz und TSV-Restaurant. „Natürlich alles unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln. Mit der Region Hannover haben wir uns abgestimmt“, sagt Euscher.

Anzeige

Dazu gehört neben der bekannten Maßnahme, dass zwischen den Stühlen genug Distanz vorhanden sein muss, auch die Formalität der Anmeldung nur über die Internetseite des Kulturrings. Bei den Veranstaltungen stehen dann 150 Stühle zur Verfügung. „Dabei werden wir den alten Beruf des Platzanweisers wieder aufleben lassen“, sagt Wolfgang Biewendt, stellvertretender Vorsitzender des Kulturrings. „Die Leute werden zu ihren Plätzen gebracht.“ Unter den Corona-Auflagen hätte der Kulturring nur 30 Plätze im DGH belegen dürfen – weder für den Verein noch für die Künstler wirtschaftlich. Unter freiem Himmel erreicht man aber die normale Kapazität aus dem DGH.

Weitere HAZ+ Artikel

Essen gibt es nur vom Grill, keine Brezel

Außerdem Teil des Konzepts: Getränke gibt es ausschließlich vor der Veranstaltung oder in der Pause – aus Flaschen, nur Wein wird in Gläsern angeboten. Essen steht jeweils nur ab 17 Uhr, wenn Clubwirt Sven Engelhardt den Grill anwirft, bis zum Beginn der Aufführung zur Verfügung. Bedeutet also auch für Stammgäste der Godshorner Kleinkunstabende: Selbst auf die traditionelle Brezel müssen sie verzichten.

Rund 20 Ehrenamtliche werden im Einsatz sein, um das Festival abzuwickeln. Dazu gehört auch der Aufbau einer 12,5 Quadratmeter großen Bühne – bestehend aus Holzpaletten sowie einer sogenannten Wechselbrücke für Lastwagen, die aus der Godshorner Nachbarschaft von der Böhm Güterverkehrs GmbH zur Verfügung gestellt wird.

Diese Künstler sind beim Sommerfestival-Programm zu sehen Das Sommerfestival unter freiem Himmel startet am Freitag, 31. Juli, mit dem Kabarettisten Roberto Capitoni. Weiter geht es am Freitag, 7. August, mit Murzarella, die ausgebildete Musicalsängerin sorgt für „Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten“. Comedy und Stand-up bietet Mirja Regensburg am Dienstag, 11. August. Der Improvisationskünstler Sascha Korf steht am Freitag, 14. August, mit Alexis Kara auf der Bühne. Der Magier Desimo beschließt das Festival mit einer Show am Sonntag, 16. August, mit ihm stehen die Zauberer Jan Langreder und Alexander Merk auf der Bühne. Alle Veranstaltungen beginnen um 19 Uhr, Einlass ist um 17.45 Uhr. Karten kosten jeweils 20 Euro und sind nur online erhältlich. Die Tickets müssen über die Internetseite www.kulturring-godshorn.de mit dem dort hinterlegten Reservierungsformular bestellt werden. Bei Dauerregen wird ab 17 Uhr auf der Homepage und unter Telefon (0511) 742529 über eine mögliche Absage informiert, in diesem Fall erhalten die Besucher ihr Geld zurück. Bei einem Schauer improvisieren Künstler und Publikum gleichermaßen.

Von Stephan Hartung