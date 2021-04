In der anhaltenden Corona-Pandemie kommt diese Nachricht nicht mehr überraschend: Der Kulturring Godshorn muss sein traditionelles Familienfest absagen. Zum zweiten Mal nach 2020 gibt es damit keine Feier am 1. Mai am Le-Trait-Platz. Für Detlef Euscher war diese Entscheidung alternativlos. „Auch wenn wir es gern gemacht hätten – wir hätten sowieso keine Genehmigung erhalten“, sagt der Vorsitzende des Kulturrings Godshorn.

Und eine Austragung unter Einschränkungen, wonach nur eine bestimmte Anzahl von Menschen auf den Platz dürfen, wäre nicht in Frage gekommen, „weil es dem Prinzip des Familienfestes widersprechen würde“, wie Euscher sagt. Seit mehr als 20 Jahren gibt es die Maifeier in zentraler Lage der Ortschaft. Der Kulturring tritt mit vielen Godshorner Vereine zusammen als Organisator auf. Da dieses Team eingespielt ist, sind mit der Absage keine wochenlangen Planungen zunichte gemacht worden.

Hoffen auf das nächste Jahr

„Mir tut es vor allem leid für die Kinder, denn für sie machen wir das“, sagt Euscher. In den vergangenen Jahren ist das Fest dank der vielfältigen Angebote der Vereine immer größer geworden.

Aber auch die Erwachsenen kamen auf ihre Kosten. „Der 1. Mai war in Godshorn immer der traditionelle Auftakt für Veranstaltungen unter freiem Himmel in der warmen Jahreszeit“, sagt Euscher. Eine Erfahrung, die in der Corona-Zeit aktueller denn je ist. Denn nicht nur in Godshorn können es die Menschen kaum erwarten, bis wieder Ansammlungen größerer Menschenmassen möglich sind – so, wie vor der Pandemie. Bis dahin gilt es also, noch ein wenig abzuwarten – und im Fall von Godshorn zu hoffen, dass es zum Maifest 2022 schon wieder ganz anders ausschaut.

Stephan Hartung