Godshorn

Die Eröffnung des nunmehr zweiten Open-Air-Sommerfestivals des Kulturrings Godshorn bleibt am Freitag, 23. Juli, jemandem vorbehalten, der in Godshorn aufgewachsen ist: Stephan Hartung, im Hauptberuf Journalist, steht um 19 Uhr mit seinem Erstlingswerk „Es gilt das versprochene Wort“ auf der Bühne im Biergarten der TSV-Gaststätte am Spielplatzweg. Der Eintritt ist frei. Wenige Restkarten können noch online reserviert werden.

Nach dem Auftakt geht es dann Schlag auf Schlag – es geben sich Größen aus dem Comedygeschäft die Klinke in die Hand, kündigt der Kulturring-Vorsitzende Detlef Euscher an. Bei allen Veranstaltungen gilt: Es können für die Gastspiele – außer für die Besuche von Sascha Korf am Donnerstag, 29. Juli, und am Sonntag, 8. August, – noch Restkarten im Internet auf www.kulturring-godshorn.de reserviert werden. Die Tickets kosten 20 Euro. Bei allen Aufführungen gelten die aktuellen Corona-Regeln, Beginn ist jeweils um 19 Uhr, Einlass bereits um 17.45 Uhr.

„Kanalratte Kalle“ röhrt Heavy Metal

Murzarella bringt ihrem Godshorner Publikum dieses Mal auch den frechen Kakadu namens Dudu mit. Quelle: Stephan Hartung (Archiv)

Als Nächstes folgt am Sonntag, 25. Juli, „Murzarellas Music Puppet Show“. Sabine Murza alias Murzarella war bereits im vergangenen Jahr beim Open-Air-Festival in Godshorn und begeisterte die Besucher, erzählt Euscher und freut sich auf das neue Programm „Bauchgesänge und andere Ungereimtheiten“. Mit ihren Begleitern, der Kanalratte Kalle, die Heavy Metal röhrt, einem verrückten Kakadu, der herzergreifend Schlager singt und einer kapriziösen Buchhalterin, die in schönstem Klassik-Timbre Opernarien schmettert, zieht sie Besucher in ihren Bann.

Die Comedyfigur Ausbilder Schmidt ist am Montag, 2. August, zu Gast mit dem Programm „Die Lusche im Mann“. Darin nimmt der Akteur das „Luschen-Virus“ genau unter die Lupe – vielmehr ins Visier. Denn Ausbilder Schmidt muss ja die „Anti -Lusche“ sein: Er beweist das tagtäglich bei der Bundeswehr, wo er sich „mit Luschen, Warmduschern und Waldorfschülern“ rumärgern muss.

Lesen Sie auch Kulturring Godshorn richtet erneut Open-Air-Festival aus

Stephan Bauer macht sich Gedanken über die Ehe

Mit seinem neuen Programm „Ehepaare kommen in den Himmel – in der Hölle waren sie schon“ gastiert Stephan Bauer am Donnerstag, 5. August, auf der Open-Air-Bühne in Godshorn. Darin beleuchtet er auf sarkastische Art und Weise das Zusammenleben von Frau und Mann – und wie sich beide Geschlechter gegenseitig brauchen. Doch wenn die Frau den Rasen mäht und der Mann sie mit Sonnenschirm begleitet, kann irgendwas nicht richtig sein. Aber vielleicht haben sich nur die Zeiten geändert. Bauer hat sich viele Gedanken über die Ehe gemacht, die er seinem Publikum gern mitteilen möchte.

Von Sven Warnecke