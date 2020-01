Langenhagen

Es wird eine Premiere – und die Ziele sind ambitioniert. Der Kulturring Langenhagen richtet zusammen mit der Freiwilligenagentur als Kooperationspartner das Wochenende der Langenhagener Vereine aus. Vom 19. bis 21. Juni gehören der Marktplatz und Rathausinnenhof den Gruppen, die sich an drei Tagen präsentieren können. „Wir hoffen, dass wir auf 90 teilnehmende Vereine kommen“, sagt Jürgen Miethe, Vorsitzender des Kulturrings.

Das Wochenende, das keine Konkurrenz ist für das wie geplant am ersten Septemberwochenende stattfindende Kulturfestival, soll für die Vereine Plattform und damit Chance zugleich sein. „Wir wollen ihnen die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren. So können sie mehr bei den Langenhagenern in den Fokus geraten“, sagt Miethe. Denn ein Problem sei auch, „dass den Vereinen Nachwuchs und Ehrenamtliche fehlen, auch deswegen sollen die Vereine auf sich aufmerksam machen“.

Tag der Vereine war suboptimal

Die Idee dazu entstand im vergangenen Jahr nach dem Stadtfest. Damals gab es den Tag der Vereine – jedoch ohne positives Fazit. Es nahmen nur wenige Vereine teil und traten auf der Bühne auf. „Irgendwie ging alles ein wenig unter. Außerdem passt die Kombination nicht. Denn bei den Vereinen geht es um Ehrenamtliche, beim Stadtfest steht das Kommerzielle im Mittelpunkt“, sagt Annika Stegmaier von der Freiwilligenagentur.

Beim Tag der Langenhagener auf dem Stadtfest 2019 präsentieren die Kunstturnerinnen des SCL ihr Können. In 2020 sollen Vereine und Verbände ein ganzes Wochenende Zeit haben, ihre Arbeit vorzustellen. Quelle: Julia Gödde-Polley (Archiv)

Im Spätsommer begannen dann die Planungen mit einem Team, zu dem fast zehn Leute gehören. Was schon feststeht: Am Freitag soll der Startschuss um 18 Uhr mit Musik der IG Rock fallen. Bis 22 Uhr gibt es Programm. Am Sonnabend geht es von 11 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr weiter. Für die Vereine ist die Teilnahme kostenlos, es fallen keine Gebühren für Standmiete, Strom oder Wasser an. Die Gruppen können selbst entscheiden, wie sie ihre Präsentation gestalten – egal ob mit einem reinen Informationsstand, mit Vorführungen oder mit dem Verkauf von Kaffee und Kuchen.

Bühne für Aufführungen

Die Ausstellungsfläche befindet sich auf dem Marktplatz vor dem CCL. Der Wochenmarkt, der immer am Sonnabendvormittag öffnet, wird an dem Tag aller Voraussicht nach verlegt. Außerdem planen die Organisatoren im Rathausinnenhof eine große Bühne, auf der die Vereine auftreten können. Zudem soll Musik vom Blasorchester der Stadt erklingen.

Was Miethe wichtig ist zu betonen: Das Wochenende steht allen Langenhagener Gruppen – nach Schätzung von Stegmaier gibt es 180 eingetragene Vereine im Stadtgebiet – offen, nicht nur den 34 im Kulturring organisierten Vereinen und Verbänden. „Mündlich haben schon 30 Vereine zugesagt“, berichtet Stegmaier. Das ist zwar noch keine schriftliche Bindung, aber schon mal ein guter Anfang, um das Ziel von 90 Teilnehmern zu erreichen.

Organisatoren informieren Vereine über das Wochenende Das Wochenende der Langenhagener Vereine findet in diesem Jahr vom 19. bis 21. Juni statt. In Kürze gibt es einen Informationsabend. Der Kulturring Langenhagen und die Freiwilligenagentur Langenhagen laden für Dienstag, 21. Januar, in die Aula des Schulzentrums ein. Interessierte erhalten ab 18 Uhr zahlreiche Informationen rund um das Veranstaltungswochenende, außerdem können die Vertreter der Vereine ihre Fragen stellen. Schon jetzt steht die Anmeldefrist fest. Bis zum 29. März müssen Vereine ihre Teilnahme bestätigen. Anmeldungen sind auf den jeweiligen Homepages auf www.kulturring-langenhagen.de oder www.freiwilligenagentur-langenhagen.de möglich. Unter Telefon (05 11) 604 61 60 ist der Kulturring, unter (05 11) 73 07 99 88 die Freiwilligenagentur erreichbar.

