Sebastian Stein soll der neue künstlerische Leiter des Kunstvereins Langenhagen heißen. Nach dem Abgang von Noor Mertens als Direktorin des Kunstmuseums Bochum war die Stelle vakant. Stein will sich der Frage widmen, was eine Kunstinstitution in den krisenhaften Zeiten am Anfang des 21. Jahrhundert sein kann.