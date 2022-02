Langenhagen

Der Kunstverein Langenhagen erhält auch in diesem Jahr eine Förderung des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur. Von den 41.000 Euro soll neben dem Ausstellungsprogramm auch die Kunstvermittlung finanziert werden, sagt der Geschäftsführer und künstlerische Leiter Sebastian Stein. Zudem erhält der Verein weitere Mittel von der Stadt Langenhagen und anderen Förderern. Das Ministerium unterstützt in ganz Niedersachsen insgesamt 25 Kunstvereine mit einer Summe in Höhe von 937.000 Euro.

Stein weiß die Fördermittel gut einzusetzen: „In unserem diesjährigen Programm dreht sich alles um unvorhersehbare Ausgänge. Dabei geht es vor allem um die Frage, was ein Kunstraum in dieser von Krisen und Katastrophen geprägten Gegenwart sein könnte“, erklärt Stein. Die Finanzkrise, Klimakrise, Flüchtlingskrise, Energiekrise und die Pandemie sind nur einige Beispiele.

Verein will Potenzial von Kunst ins Zentrum stellen

Konkret drehe sich inhaltlich und formal alles um ungeahnte und ungeplante Wirksamkeiten und Abläufe. „Dabei geht es weniger um konkrete Vorschläge, wie Kunst und künstlerische Praxis die Welt retten können. Vielmehr soll es eher darum gehen, zu fragen, welche gesellschaftliche Position und Rolle Kunst und ihre Praxis innehaben und was sie von dort aus bewirken könnten“, sagt Stein, der seit Juni 2021 seine derzeitige Position innehat. Denn Kunst und deren Produktion seien seit jeher Momente der Infragestellung, der Verunsicherung und des ungewissen Ausgangs. Sie verwehren sich der Fixierung und Funktionalisierung. „Dadurch entstehen immer wieder neue und andere Perspektiven, Zugänge, Lösungen, Umgänge, Neubewertungen, neue Weisen etwas zu wissen und andere Handlungsoptionen. In unserem Programm soll dieses Potenzial von Kunst ins Zentrum gestellt werden“, erklärt Stein.

Insgesamt soll das innerhalb von fünf Ausstellungen thematisiert werden. Alle enthalten einen integralen Veranstaltungsteil. Idealerweise sollen so neue Perspektiven, Ideen, neue Kooperationen und neue Anfänge für die Langenhagener Bürgerinnen und Bürger sowie die beteiligten Künstler und den Kunstverein entstehen, so Stein.

Dreiteilige Ausstellung im Herbst

Die erste Ausstellung trägt den Namen „Dinge, die wir weiter nicht verstehen“ und läuft vom 16. März bis 29. Mai. Sie ist von einer Ausstellung inspiriert, die Ruth Noack und Roger Buergel im Jahr 2000 in Wien organisiert haben. Es soll darum gehen, wie Kunstwerke, aber auch Artefakte oder noch nicht näher beschriebene Dinge es ermöglichen können, andere Formen von Weltverständnis entstehen zu lassen. Dabei sollen auch „Grundauffassungen von Kunst und ihrer Vermittlung des Kunstvereins dargelegt werden“, so Stein.

Ziel sei es, in einen Austausch zu kommen. Dazu beitragen kann sicher auch die Vorführung des klassischen Horrorfilms „Die Nacht der lebenden Toten“ (1968) von George A. Romero. Der Film wird im Rahmen des mobilen Kunstvereins am 21. Mai um 20 Uhr in passender Kulisse bei der Kapelle im Eichenpark gezeigt.

Im Sommer (Juni bis Juli) folgt eine Ausstellung unter dem Arbeitstitel „Paralleluniversum“. Dabei werden Soyon Jung und Stefen Zilling zwei Bildserien präsentieren. Im Herbst und Winter folgt eine dreiteilige Ausstellungsreihe mit dem Arbeitstitel „Einige Gegenwartstrümmer“.

Von Cecelia Spohn