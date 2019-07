Langenhagen

Als Finissage der aktuell im Kunstverein Langenhagen laufenden „Intervention der Kunsthalle3000“ beginnt am Sonntag, 28. Juli, um 16.30 Uhr ein Gespräch über die Geschichte der Kunst im öffentlichen Raum in Langenhagen. Gäste sind Dagmar Schmidt, Ronald Kunze und die Geschäftsführerin des Kunstvereins, Noor Mertens. Mit der Ausstellung „Kunst im öffentlichen Raum, Langenhagen“, bringt die „Kunsthalle3000“ skizzierte Kunsterinnerungen von Bewohnern der Stadt Langenhagen zusammen. Im Juni und Juli hatte der Kunstverein Menschen auf den Straßen Langenhagens angesprochen, um sich eine Skulptur aus dem öffentlichen Raum aus Langenhagen skizzieren zu lassen. Am Sonntag nun geht es um das Ergebnis dieser ungewöhnlichen Umfrage.

Sommerprogramm geht kommende Woche weiter

Das Sommerprogramm des Kunstvereins Langenhagen setzt sich bereits in der kommenden Woche fort: Von Mittwoch, 31. Juli, bis Sonntag, 18. August, können sich Besucher die Archivausstellung „Auf den Tisch gebracht“ ansehen. Von Montag, 5. August, bis Mittwoch, 14. August, können Kinder zwischen fünf und 14 Jahren täglich zwischen 12 und 17 Uhr wieder beim Projekt „Freiraum für Gedanken und Bauwerke #2“ kreativ sein. Es wird gewerkelt mit durchaus ungewöhnlichen Materialien.

„rooms to let“: Vernissage ist am 28. August

Weiter geht es am Donnerstag, 15. August, um 19 Uhr mit einem offenen Gespräch über die Geschichte des Kunstvereins mit dem Stadtarchiv Langenhagen. Am Samstag, 17. August, beginnt ab 15 Uhr ein Sommerfest. Ein Podiumsgespräch mit Kurt Ryslavy und weiteren Gästen startet am Mittwoch, 28. August, um 19 Uhr. Die neue Ausstellung „rooms to let“ wird nach dem Podiumsgesrpäch eröffnet.

Von Valerie Kruse