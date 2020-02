Langenhagen

Ein Hauch von Brooklyns Kunstgalerie-Szene weht ab Mittwochabend durch den Kunstverein Langenhagen. Dort wird die Ausstellung „These Are The Days“, auf deutsch „Dies sind die Tage“ des US-amerikanischen Künstlers Christopher Knowles am 19. Februar eröffnet. Zu sehen sind Malereien, Zeichnungen und mit der Schreibmaschine erstellte Kunstwerke aus 40 Jahren, in denen sich Knowles’ Liebe zu Struktur und Ordnung widerspiegelt.

Die größte Herausforderung war der Transport der 50 Werke aus der Galerie in New Yorks Künstlerstadtteil Brooklyn nach Langenhagen. Doch mittlerweile sind sie alle sicher angekommen, der Kunstverein trifft gerade die letzten Vorbereitungen für die zu eröffnende Ausstellung. Sie ist die erste umfassende Einzelschau des Künstlers in Europa, in Deutschland waren seine Werke zuletzt Ende der 1980er-Jahre in Hamburg zu sehen. „Wir wollen Knowles hierzulande bekannter machen“, sagt Kuratorin und Kunstvereins-Chefin Noor Mertens, die seine Arbeiten bei früheren Tätigkeiten in Museen kennen und schätzen gelernt hatte.

Farben werden politisch

Eine ganze Wand im Kunstverein nimmt „untitled (Alert Paintings)“ ein, ein aus fünf Leinwänden bestehendes Werk, auf dem mit dicken Filzstiften die vom US-Ministerium für innere Sicherheit verwendeten Gefahrenstufen für Terror in zunehmender Größe aufgezeichnet sind. Die Farben, die Knowles verwendet, beziehen sich immer wieder auf ihre ikonische oder politische Bedeutung. So auch das Bild, auf dem die roten und blauen Kreisflächen, die vermutlich die beiden großen US-amerikanischen Parteien symbolisieren.

Die nach eigenen Angaben des New Yorker Künstlers autistische Veranlagung zeigt sich in der für den Minimalismus typische Wiederholung, Abstraktion und der geometrischen Musterbildung. Sie beinhalten seine Werke auf eine ganz eigene Art. Vor allem in seinen „Typings“, auf der elektrischen Schreibmaschine erstellte Werke, veranschaulicht Knowles seine Denkweise. „Er verarbeitet darin Beobachtungen aus dem Alltag, die ihn faszinieren – das hat oft auch etwas poetisches“, erklärt Mertens. Beispielsweise listet er die Top 20-Charts eines bestimmten Tages oder Worte, die mit -ing und -e enden, auf.

In seinen „Typings“ erstellt Knowles mit der Schreibmaschine geometrische Muster, verarbeitet aber Texte zu Kunstwerken. Quelle: Elena Everding

Der Künstler selbst wird zur Eröffnung vor Ort sein, was Noor besonders freut. Nur einen Tag später geht es für Knowles dann nach Kassel, wo er die Performance „Emily likes the tv“ aufführt. Denn Knowles ist nicht nur Maler, sondern auch Dichter – festlegen will und muss sich der Künstler glücklicherweise nicht.

Christopher Knowles: „These Are The Days“ im Kunstverein Langenhagen, Walsroder Straße 9a. Die Eröffnung findet am Mittwoch, 19. Februar, um 18.30 statt. Die Ausstellung ist bis zum 26. April mittwochs bis sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Von Elena Everding