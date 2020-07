Langenhagen

Eine ehemalige Kegelbahn, also ein langer, schmaler Schlauch, ist für Menschen, die Abstand von einander halten sollen, eher wenig geeignet. Und so könnten die pandemiebedingten Hygienevorschriften Noor Mertens durchaus den Schlaf rauben. Doch die so fröhliche Frau aus den Niederlanden hat in inzwischen gut(en) drei Jahren als Geschäftsführerin und Kuratorin des Kunstvereins Langenhagen an der Walsroder Straße nicht nur wahrlich Fuß gefasst, sondern sie ist den originellen Räumlichkeiten an die Wurzel gegangen. Was also tun, wenn das mit dem Ausstellen und Bewundern auf engem Raum ungemütlich wird? Mertens schickt die Kunst kurzerhand vor die Tür.

Die Künstlerin Alex McNamee wird ab kommendem Dienstag, 21. Juli, bis zum Ende der Sommerferien im Garten des Kunstvereins eine Installation schaffen, die bleiben soll. „Es geht nicht nur um eine einfache Skulptur“, sagt Noor Mertens an dem beeindruckend riesigen Tisch in ihrem Büro, der als Arbeits-, Kaffee-, Gesprächs- und Inspirationsgrundlage schon fast eine eigene Skulptur ist. „Sie wird Bäume pflanzen“, sagt Mertens und betont im selben Atemzug, dass dies natürlich mit der Grünflächenabteilung der Stadt als Eigentümerin des Grundstücks abgestimmt sei. „Sie wird Objekte angehen, die sich – eben weil sie draußen sind – verändern werden.“ Regen, Schnee, hohe und niedrige Temperaturen dürfen ihre Spuren hinterlassen.

Alternativtermin für Künstlerin in Not

Eigentlich war schon für den Juni eine Ausstellung der italienischen Künstlerin Cinzia Ruggeri vorgesehen. „Die konnten wir glücklicherweise auf das kommende Jahr verschieben“, berichtet Mertens. Das für August geplante Gastspiel der Spanierin Patricia Esquivias werde nun im Oktober zu sehen sein. Mertens ist wirklich glücklich, den Künstlerinnen keine Absage, sondern eine Alternative bieten zu können. „ Esquivias ist alleinerziehend mit zwei Kindern, sie konnte jetzt auf dem Hof ihres Bruders unterkommen“, Corona hinterlasse überall durchaus auch schmerzhafte Spuren, sagt Mertens.

Neu auf der Liste der Engagements ist der Belgier Philippe Van Snick, dessen Skulpturen ein Spiel mit Zeit und Raum trieben, wie Mertens umschreibt. „Er arbeitet immer mit denselben zehn Farben, bei allem, was er ausdrücken will.“ Seine Arbeiten im Inneren des Kunstvereins, soviel sei verraten, hielten dem Garten vor der Haustür einen Spiegel vor. Das Ende des Programmjahres wird sich der Heimat widmen. „Das wird eine Gruppenausstellung, an der sich im Herbst auch eine Gruppe Langenhagener Jugendlicher beteiligen wird.“ Der Kunstverein werde dazu viele Künstler einladen, die sich auf ganz eigene Weise mit dem Themenkreis Heimat, Folklore, „aber auch neu gewonnenen Heimaten“ beschäftigen wird. Mertens möchte dafür auch mit dem Langenhagener Stadtarchiv kooperieren. Erste Einblicke waren bereits sehr vielversprechend. „Es zeigen sich sehr spannende Fragen: Wo ist die Kunst? Und wo fängt die persönliche Geschichte an?“

2021 feiert der Kunstverein Langenhagen seinen 40. Geburtstag

Im kommenden Jahr feiert der Kunstverein Langenhagen seinen 40. Geburtstag. Auch aus Gründen der Pandemie mit all ihren Randerscheinungen setzt Mertens auf den schonenden Umgang mit den Ressourcen, personell wie monetär. „Wir planen nichts Zusätzliches, sondern nehmen den Geburtstag zum Anlass, unsere Ausstellungsstruktur neu zu sortieren.“ Das Jahr soll nicht mehr eine Aneinanderreihung von Programmpunkten werden, „sondern sich wie ein Buch in Kapitel aufteilen, die am Ende einen Kreisschluss bilden“.

Neue Website geht bald ans Netz Voraussichtlich im August geht die neu gestaltete Homepage des Kunstvereins ans Netz. Sie sei, sagt Geschäftsführerin Noor Mertens, gestaltet wie ein Archipel: Eine Vielzahl von Inseln – unter der Wasseroberfläche allesamt miteinander verbunden und doch jede für sich ein Einzelstück. „Wir wollen jede Insel mit einem eigenen Thema belegen“, sagt Mertens, „in das unsere Gäste eintauchen können.“ Der Kunstverein wolle dort zeigen, wofür in der Ausstellung Zeit und/oder Platz fehle. „Das können Videos sein und Performances, Hintergrundtexte oder auch angelehnte Einzelarbeiten und Buchtipps.“ Mertens will die Website als Refugium zum Stöbern verstanden wissen. Der Neuaufbau, der auf allen Einzelseiten die Möglichkeit der Querverlinkung erlaubt, konnte der Kunstverein finanzieren unter anderem mit Zuschüssen der VGH-Stiftung, der Sparkasse Hannover sowie des Landes. „Wir konnten Geld nutzen aus Pandemie-Fonds für Institutionen wie uns“, sagt Mertens.

Von Rebekka Neander