Kaltenweide

„Was ist denn hier los? Drehen Sie hier einen Film?“ Fragen wie diese musste das Team um Lea Siebler an diesem Tag mehrfach beantworten. Schließlich ist es am idyllischen Waldkaterweg in Kalten­weide nicht ganz gewöhnlich, dass ein Set aufgebaut ist – mit Kameras, Monitoren und rund 20 Mitgliedern einer Filmcrew. Daher war das Interesse von Fußgängern, Radfahrern und auch Reitern nachvollziehbar – störte aber nicht den Ablauf zwischen dem Restaurant Waldkater und dem Golfclub Langenhagen in Hainhaus. Viel mehr machten der Gruppe um Siebler, angehende Mediengestalterin im dritten Lehrjahr an der Hochschule Hannover, immer wieder Regenschauer zu schaffen, was zu kurzzeitigen Drehpausen führte.

Stadt erteilt Genehmigung

Der Film ist für die 22-Jährige eine Art Abschlussarbeit, soll aber zugleich auch ein Einstieg in die Filmbranche sein. „Damit kann ich mich bei Kurzfilmfestivals bewerben“, sagt Lea Siebler. Weil sie aus Langenhagen stammt, kannte sie den Waldkaterweg – und erhielt von der Stadt die Genehmigung für eine siebenstündige Drehzeit. „Wir brauchten eine ländliche Straße, wo man gut und ohne viel Autoverkehr drehen kann. Das ist hier perfekt.“

Zur Galerie Waldkaterweg wird zum Filmset

Auch Dreharbeiten im Clementinenhaus in Hannover

Die weiteren Drehs standen für die Crew am und im Clementinenhaus in Hannover an. Denn das Drama „Mona“ spielt zwischen Leben und Tod. Julia Buchmann liegt in ihrer Rolle als Mona nach einen Autounfall im Krankenhaus. Dort hat sie im Film Kontakt mit ihrer Tochter Charlie – und im wahren Leben gibt es das Kennenlernen am Set am Waldkaterweg.

„Du bist ja noch hübscher als auf dem Foto, das im Auto auf dem Rückspiegel klebt“ sagt Buchmann, die in Hannover Schauspiel studiert, als sie Charlotta Eckert erstmals gegenübersteht., die ihre Filmtochter spielt. Die Neunjährige aus Rehburg im Landkreis Nienburg besucht einmal pro Woche eine Kinderschauspielschule in Hannover und bewarb sich auf einen Aushang, mit dem ein Mädchen in ihrem Alter mit dunklen Haaren gesucht wurde.

Das ist der Kurzfilm „Mona“ In dem Film „Mona“ spielt die junge und gleichnamige Mutter die Hauptrolle. Sie verunglückt während einer Autofahrt, als sie orientierungslos durch die Dunkelheit fährt und in einem Waldstück in einem Graben landet. Im Krankenhaus ist sie an Schläuche und Maschinen angeschlossen, tritt dort mit Bruder Oskar und Tochter Charlie in Kontakt – aber nicht real und physisch, es handelt sich um eine Nahtod-Erfahrung. Das Drama hat eine Länge von rund acht Minuten und endet damit, dass Mona schließlich im Krankenhaus verstirbt.

Autofahrt wird oft wiederholt

Charlotta muss erst im Krankenhaus vor die Kamera. Heute geht es nur um die Autofahrt ihrer Filmmutter, deren düstere Gedanken unter Alkoholeinfluss und den anschließenden Unfall. Etwa zehnmal filmt das Kamerateam, wie die Hauptdarstellerin in Richtung Maspe fährt. Am Ausgangspunkt am Waldkaterweg verfolgt die Crew in einem kleinen Pavillon auf zahlreichen Bildschirmen die Aufnahmen. Die jungen Leute kommen alle aus der gleichen Branche, sind Studierende oder Auszubildende aus den Bereichen Maske, Kostüm, Ton, Licht oder Aufnahmeleitung.

In einem Pavillon befindet am Waldkaterweg sich die Basis des Filmsets. Quelle: Stephan Hartung

Autofahrer müssen ein paar Minuten warten

Und mittendrin ist immer Jannis Welters. Der erste Aufnahmeleiter ist die Ruhe in Person – auch wenn zwischenzeitlich von allen Seiten auf ihn eingeredet wird, inklusive des Walkie-Talkies als Kanal. „Achtung, sie kommen gleich wieder“, spricht er in das Gerät, das er ständig in der Hand hält. Selbst wenn Autos vom Restaurant Waldkater kommen und in die Szenerie zu platzen drohen, stoppt er in aller Ruhe die Autos und bittet die Fahrer um ein paar Minuten Geduld. Es folgen weitere Szenen, ehe ein Hagelschauer erst recht Geduld von der gesamten Crew erfordert. Doch irgendwann heißt es „Cut!“ – alle Szenen sind im Kasten.

Von Stephan Hartung