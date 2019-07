Langenhagen

Gleich mehrere elektrische Zahnbürsten hat ein Ladendieb am Freitag gegen 19 Uhr aus einem Langenhagener Drogeriemarkt in den Elisabeth-Arkaden gestohlen. Als der etwa 30 Jahre alte Mann den Kassenbereich passieren wollte, ohne die Ware zu bezahlen, wurde ein Alarm ausgelöst. Das hinderte den etwa 1,75 Meter großen Täter aber nicht, seine Flucht mit einem Fahrrad in Richtung Eichenpark fortzusetzen. Der Wert der Beute wird auf etwa 300 Euro beziffert.

Hinweise erbittet das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen der Polizei und der Feuerwehr aus Langenhagen lesen Sie in unserem Ticker.

Von Sven Warnecke