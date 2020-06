Langenhagen

Ein bislang unbekannter Mann hat am Dienstag gegen 10.50 Uhr in einem Textilgeschäft am Straßburger Platz in Langenhagen Kleidung im Wert von etwa 30 Euro gestohlen. Als der etwa 30 Jahre alte Täter von einer 25-jährigen Markt-Mitarbeiterin dabei ertappt wurde, zog der Dieb eine Dose Pfefferspray und bedrohte damit die junge Frau, berichtet am Mittwoch Oliver Bunke, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes. Er habe damit aber lediglich gedroht, betont der Polizist auf Anfrage. Nach dem Unbekannten wird nun wegen räuberischen Diebstahls gefahndet.

Dem osteuropäisch aussehenden Ladendieb gelang die Flucht. Nun fahndet die Polizei nach dem etwa 1,70 Meter großen Täter. Er trug zum Zeitpunkt des Diebstahls eine kurze graue Hose, einen Kapuzenpullover sowie eine Sonnenbrille mit weißem Gestell. Das Opfer bemerkte bei dem Unbekannten ein auffälliges Muttermal unter dem rechten Auge, sagt Bunke auf Nachfrage. Die Angestellte wurde bei der Attacke nicht verletzt.

Anzeige

Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 1094215. Weitere Einsatzmeldungen aus Langenhagen finden Sie in unserem Ticker.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Sven Warnecke