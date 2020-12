Langenhagen

Das Land Niedersachsen finanziert 79 Projekte zur Verbesserung der kommunalen Verkehrsinfrastruktur. Dafür stellt das Ministerium von Bernd Althusmann ( CDU) 75 Millionen Euro für kommunale Straßenbauvorhaben im nächsten Jahr in Aussicht. Dazu zählen auch zwei in Langenhagen. Unmittelbar nach den Beschlüssen des Niedersächsischen Landtags zum Haushalt 2021 wurde das Jahresbauprogramm 2021 zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur in den Landkreisen, Städten und Gemeinden veröffentlicht, heißt es dazu jetzt aus dem Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung.

Höhe der Förderung hängt von Steuerkraft der Kommunen ab

Bis zu 75 Prozent der anfallenden Kosten würden übernommen, teilte auf Anfrage Ministeriumssprecherin Laura Gosciejewicz mit. Die exakte Höhe hänge von der Steuerkraft der jeweiligen Kommune ab, die einen Antrag gestellt hätte. Abhängig davon würde das Land zwischen 65 und 75 Prozent der Gesamtkosten tragen.

In Langenhagen gehört der Ausbau der Straße Am Pferdemarkt zu den geförderten Projekten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,734 Millionen Euro. Dort hatte zwischen Anfang November und Mitte Dezember der Energieversorger Enercity bereits das eigenen Stromnetz für gut 400.000 Euro aufwendig saniert und damit der Stadt vorgegriffen. Denn die Kommune werde diesen Abschnitt wohl erst im Frühjahr, frühestens Mitte März anfassen. Wie es aus dem Rathaus auf Anfrage hieß, hing die zeitliche Diskrepanz zwischen Stadt und Energieversorger in der Tat mit der noch fehlenden Zusage des Landes zusammen.

Niedrige Bahnbrücke soll erst ab 2028 umgebaut werden

Ein Lastwagen ist mal wieder unter der Bahnbrücke auf der Straße Am Pferdemarkt in Langenhagen stecken geblieben. Quelle: Julia Gödde-Polley

Der Umbau der sehr niedrigen Bahnbrücke über der Straße Am Pferdemarkt – dort bleiben trotz Durchfahrtsverbot für Lastwagen über 3,7 Metern Höhe immer wieder schwere Fahrzeuge stecken – wird indes erst viel später beginnen. „Eine Tieferlegung der Fahrbahn im jetzigen Zustand der Brücke“ würde zu Problemen mit der Standsicherheit des Bauwerks führen, hieß es dazu von der Stadtverwaltung. Das solle frühestens im Jahr 2028 gemeinsam mit der Deutschen Bahn in Angriff genommen werden.

ADFC fordert seit Jahren Sanierung des Radweges

Das andere vom Land geförderte Projekt betrifft die grundlegende Sanierung des Geh- und Radweges entlang der Godshorner beziehungsweise Langenhagener Straße. Angesichts des maroden Zustandes hatte die örtliche Gruppe des ADFC auch seit geraumer Zeit immer wieder auf Abhilfe gedrängt. In die Arbeiten werden gut 46.000 Euro investiert. Bis nach Godshorn sei der Zustand noch ganz in Ordnung, hieß es stets vom ADFC. Aber danach würden Zustand und Führung eine Katastrophe. Damit sei nicht nur die fehlende Breite und Nähe zur Straße, sondern vor allem auch den Verlauf auf der linken Seite mit Fahrtrichtung Schulenburg gemeint, denn aus dem Zentrum kommend müsste zuvor die Strecke auf der anderen Straßenseite genutzt werden.

Alle eingereichten Förderanträge werden bewilligt

„Trotz extrem schwieriger Rahmenbedingungen infolge der Corona-Pandemie können wir damit diese Leistungen für die Landkreise, Städte und Gemeinden in gewohnter Höhe sicherstellen. Besonders erfreulich ist, dass alle von den Kommunen eingereichten Förderanträge positiv beschieden werden konnten“, sagte Althusmann.

Überwiegend handelt es sich um den Ausbau und die Erneuerung kommunaler Straßen und Ortsdurchfahrten, deren Kosten sich zwischen einigen Hunderttausend und mehreren Millionen Euro bewegen. Da immer stärker auch der Fokus auf dem Neu- und Ausbau sowie die Erneuerung von Radwegen liegt, werden im Jahr 2021 allein 17 Projekte in den Genuss von Fördergeld des Landes kommen. Hauptaugenmerk liegt nach Angaben des Ministeriums dabei auf der Verkehrssicherheit von Fußgängern und Radlern.

Von Sven Warnecke