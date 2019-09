Langenhagen

Das beliebte Lastenfahrrad Hannah ist derzeit nicht an seinem angestammten Platz im Rathausinnenhof zu finden. Doch nur für kurze Zeit – denn das elektrisch unterstützte Rad erhält in der Werkstatt seinen Wintercheck, damit es auch in den nächsten Monaten für den umweltfreundlichen Transport schwerer Lasten genutzt werden kann, heißt es vonseiten der Stadt Langenhagen.

Lastenrad kostenfrei buchen

„Hannah wird rege genutzt“, bestätigt Stadtsprecherin Juliane Stahl. Im Mai hatte das Lastenrad, das bis zu 180 Kilogramm einschließlich Fahrergewicht transportieren kann, seinen Platz am Rathaus bezogen. Doch bis Ende Oktober ist es ausgebucht. Darüber hinaus können es Interessierte bequem kostenfrei im Internet auf www.hannah-lastenrad.de buchen. Das Rad kann montags bis donnerstags von 8.30 bis 17.30 Uhr und freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr an der Station am Rathaus ausgeliehen beziehungsweise zurückgegeben werden.

Auch zwei Kleinkinder können auf dem Rad, das einen Elektromotor hat, mitfahren. Auf der Sitzbank sind dafür zwei Dreipunktgurte eingebaut. Solange Hannah aus Langenhagen wegen des Werkstattchecks nicht verfügbar ist, kann ebenso kostenfrei eines der 34 anderen Lastenräder in der Region Hannover für ein bis drei Tage ausgeliehen werden. Übers Wochenende ist eine Buchung sogar von Freitag bis Montag möglich.

Radpaten weisen Interessierte ein

Wer sich zu den Fahranfängern in Sachen Lastenrad zählt, kann sich für eine erste Nutzung auch an die drei Hannah-Paten wenden: Wilhelm O. Behrens, Martin Palm und Reinhard Spörer weisen Neulinge nach eigenen Angaben gern in das spezielle Fahren ein. Denn das Gefährt verhält sich unter anderem wegen des größeren Wendekreises anders als ein übliches Zweirad. Wer diesen kostenlosen Service nutzen möchte, schickt eine E-Mail an langenhagen@adfc-hannover.de. Diese E-Mail-Adresse wird auch noch mal nach der Onlinebuchung der Langenhagener Hannah angezeigt. Die Paten bitten Interessierte, sich möglichst direkt nach der Buchung bei ihnen zu melden.

