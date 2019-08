Langenhagen

Ein 51 Jahre alter Lastwagenfahrer hat am Dienstag auf dem Weg in Richtung Westen die Bahnbrücke auf der Straße Am Pferdemarkt in Langenhagen gestreift. Nach Auskunft von Polizeisprecher Patrick Götze wurde dabei niemand verletzt. Allerdings wurden zwei auf der Gegenspur fahrende Transporter von herabfallender Ladung des Containerfahrzeugs beschädigt.

Wie Götze am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 8.30 Uhr. Er beziffert den Schaden an den beiden Transportern auf etwa 1700 Euro. Der Bahnverkehr sei aber nicht beeinträchtigt gewesen, eine Sperrung der Straße war auch nicht nötig.

Von Sven Warnecke