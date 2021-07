Langenhagen

Existenzangst, Burnout, Konflikte mit dem Partner oder den Kindern, aber auch Einsamkeit – die Probleme, die die Menschen normalerweise in eine Lebensberatungsstelle treiben, nahmen im Jahr 2020 nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie verstärkt zu. Das hat auch die Lebensberatungsstelle Langenhagen zu spüren bekommen, wie aus dem jetzt vorgestellten Jahresbericht hervorgeht.

Die Zahl ihrer Beratungsfälle stieg im vergangenen Jahr an. In 612 Fällen half das elfköpfige Team der Lebensberatungsstelle 2020 – im Jahr zuvor waren es noch 591 Fälle gewesen. 233 Fälle bezogen sich auf Ehe- und Lebensberatung, und 379 Fälle umfassten Familien- und Erziehungsberatung. 1072 Menschen erreichten die neun Beraterinnen und Berater mit ihrem Angebot. Dies entsprach in etwa dem Stand von 2019 mit 1088 Personen.

Nach dem Lockdown Beratung per Telefon und Videokonferenz

„Nachdem wir im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 eine Zeit lang unsere Einrichtung ganz schließen mussten, haben wir dann Beratung per Telefon und Videokonferenz angeboten“, erzählt Miriam Temme, stellvertretende Leiterin der Lebensberatungsstelle. Sei die Nachfrage zunächst noch sehr zurückhaltend gewesen, nahmen ab Mitte des Jahres verstärkt Hilfesuchende das Angebot der Beratung an. Unter Wahrung der Abstandsregeln war auch bald eine Beratung von Angesicht zu Angesicht wieder möglich. Trennwände wurden aufgebaut, die Fenster zum Lüften geöffnet.

Unter den Klienten sind viele Menschen über 65 und Teenager

Ob Trauer über den Tod eines geliebten Menschen, eine schwere Erkrankung in der Familie oder der Verlust des Arbeitsplatzes: Die behandelten Themen waren vielfältig. Besonders auffällig: In letzter Zeit wenden sich verstärkt Menschen über 65 Jahre an die Beratungsstelle. Mit mehr als 15 Prozent bilden diese die größte Gruppe der Ratsuchenden.

„Aber auch Jugendliche kommen inzwischen häufig zu uns, um zu erzählen, was sie bedrückt“, ergänzt Leiter Bernd Buchholz. Ab 14 Jahre können sich Jungen und Mädchen unabhängig von ihren Eltern an die Beratungsstelle wenden und erhalten kostenlos Beratung. Von den Jugendlichen erfuhr das Team der Beratungsstelle im Jahr 2020 hauptsächlich von Problemen mit dem Homeschooling und der Verzweiflung in Anbetracht fehlender Möglichkeiten, mit Freunden zusammenzusein oder in den Sportverein zu gehen. „Die waren richtig verzweifelt“, sagt Temme.

Vielen Jugendlichen haben die Kontaktbeschränkungen in der Pandemie sehr zugesetzt. Quelle: Paul Zinken/dpa (Symbolbild)

Berater bieten keine Patentlösungen an

„Die Lebensberatungsstelle ist eine wichtige Anlaufstelle für Sorgen und Nöte“, sagt auch Superintendent Holger Grünjes. „Ich bin dankbar, dass das Team die Arbeit im Pandemiejahr so gut hinbekommen hat.“ Der evangelische Kirchenkreis Burgwedel-Langenhagen ist Träger der Einrichtung. „Wir hören hauptsächlich zu und bieten keine Patentlösungen an“, beschreibt Buchholz die Arbeit der Berater.

Dabei unterliegt das Team der Schweigepflicht. Lediglich in Fällen von Eigengefährdung oder lang anhaltender Fremdgefährdung, insbesondere von Kindern, würden andere Stellen hinzugezogen – wenn es keinen anderen Weg gemeinsam mit den Klienten gibt. Schön sei es hingegen mitzuerleben, wie Ratsuchende – angeregt durch die Gespräche in der Beratungsstelle – ihre Probleme in den Griff bekämen, berichtet die Diplom-Pädagogin Temme.

Paarberatung ist eins der Angebote der Lebensberatungsstelle Langenhagen. Quelle: Stefan Heinz (Archiv)

Trauergruppe und Angebot für Eltern in Trennungssituationen

Das Team der Lebensberatungsstelle freut sich, dass inzwischen wieder persönliche Beratung und sogar Gruppenangebote möglich sind. „Am 14. Juli beginnen wir wieder mit der offenen Sprechstunde“, kündigt Buchholz an. Dabei können mittwochs von 16 bis 17 Uhr Menschen ohne Termin zur Beratung erscheinen.

Interessierte können sich unter Telefon (0511) 723804 an die Lebensberatungsstelle in der Ostpassage 11 wenden. Weitere Informationen gibt es online auf www.lebensberatung-langenhagen.de.

Zu den neuen Angeboten, die ab Sommer geplant sind, gehört das Gruppenangebot „Kinder im Blick“. Dieses wendet sich an Väter und Mütter in Trennungssituationen. Dabei besprechen diese – in getrennten Gruppen –, wie sie zugunsten des Kindes besser mit ihrem Ex-Partner kommunizieren können. Das Angebot unter Leitung von Ute Gerken und Miriam Temme umfasst acht Abende und kostet 50 Euro. Der Kurs startet am Montag, 6. September, um 17.30 Uhr. Auch die Trauergruppe wird wieder aufgenommen. Ab Mittwoch, 8. September, 18.15 Uhr, können sich Menschen, die vom Verlust eines geliebten Menschen betroffen sind, austauschen.

Von Gabriele Gerner