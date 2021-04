Langenhagen

Mit bunten Steinen zu mehr Barrierefreiheit: Die Stadt Langenhagen beteiligt sich an einem Projekt, das in anderen Städten wie Köln und Hanau schon bestens funktioniert. Alle Langenhagener sind aufgerufen, mitzumachen – und möglichst viele Legosteine zu spenden.

Bunte Steine sind richtige Kraftpakete

Für Menschen ohne Mobilitätseinschränkung stellen kleine Stufen oder ein Bordstein kein Problem dar – ein kleiner Schritt, schon ist das Hindernis überwunden. Wer auf einen Rollstuhl oder einen Rollator angewiesen ist, für den stellen solch kleine Kanten jedoch oft unüberwindbare Hürden dar. Und da sollen jetzt auch in Langenhagen kleine Rampen aus bunten Legosteinen für Abhilfe sorgen.

So sehen fertige Rampen aus Legosteinen aus. Quelle: Junge Stadt Köln e.V.

Zwischen einem und drei Kilogramm bringt eine Lego-Rampe auf die Waage – ein Leichtgewicht im Vergleich zu herkömmlichen Rampen aus Beton oder Metall. Trotzdem sind die kleinen bunten Steine aus vielen Kinderzimmern richtige Kraftpakete. Richtig verbaut, tragen sie selbst Elektrorollstühle von mehr als 200 Kilogramm Gewicht. Der Bau ist dabei kinderleicht und die Rampe sofort einsatzbereit.

Sammelbehälter steht im Rathausfoyer

Um das Projekt in Langenhagen zum Erfolg zu führen und möglichst viele Rampen bauen zu können, ist nun Unterstützung gefragt. Wer ausgediente Legosteine spenden möchte, kann diese im Rathausfoyer in einen Sammelzylinder werfen. Größere Spenden können gern an der Information im Rathaus abgegeben werden, sie werden dann dem Projektteam im Inklusionsbüro übergeben. Gesucht werden einfache und halbe Legosteine sowie Dachsteine für die oberste Rampenschicht. Sondersteine können ebenso wie die größeren Duplosteine nicht verbaut werden. Dabei hilft jede Spende: Schon circa 600 Steine reichen aus, um eine zweiteilige Rampe zu bauen.

Projektleiterin Regine von der Haar zeigt einen Dachstein. Diese werden als oberste Schicht für die Rampen benötigt. Quelle: Frank Walter

Die gespendeten Steine werden gewaschen, sortiert und dann gelagert, bis die nötige Anzahl für eine Rampe erreicht ist. Gemeinsam mit den Gewerbetreibenden und anderen Freiwilligen wird dann die Rampe in Heimarbeit erstellt. „Das dauert zwar etwas, ist dann aber umso haltbarer: Denn alle Steine werden nicht nur zusammengesetzt, sondern auch verklebt“, sagt Projektleiterin Regine von der Haar. So lohnt sich auch kein Diebstahl, um die bunten Steine beispielsweise auf einem Flohmarkt zu Geld zu machen.

Interessenten an Rampen können sich melden

Die Rampen sind dabei nicht für öffentliche Gebäude gedacht. Bei diesen steht die Stadt selbst in der Verantwortung, für Barrierefreiheit zu sorgen. Einsatzort könnte beispielsweise die Marktbäckerei eines Supermarktes sein, die zwar während dessen Öffnungszeit durch den Markt ohne Barriere zu erreichen ist, für die Sonntagsöffnung aber einen separaten Eingang mit Schwelle nutzen muss. Auch steht manchmal das Baurecht einer Dauerlösung entgegen. Wer eine Rampe benötigt, um beispielsweise den Zugang zu seinem Ladengeschäft auch für Menschen mit Gehbehinderungen zugänglich zu machen, kann sich bei den Projektverantwortlichen melden. Die Kontaktdaten finden sich auf der Themenseite www.langenhagen.de/legorampen. Sobald es genug Bausteine gibt, will die Stadt die ersten Rampen zur Verfügung stellen.

Von Frank Walter